Žiri krenuo da PROZIVA Ognjena Inđića, njegov mentor Bosanac skočio kao oparen: Vaši kandidati mjauču i prenemažu se! (VIDEO)

Sve im sasuo u lice.

Sledeći takmičar ove noći bio je Ognjen Inđić koji je izveo pesmu Nikole Rokvića "Med i slatko grožđe", a njegov mentor je Bosanac.

Nakon ovoga Ognjen je otpevao i narodnu pesmu "Zvezda tjera meseca", a onda je žiri glasao - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Zorica glasala negativno.

- Ja sam Ognjenu rekla i u prošlom krugu, on suviše napadački peva i sve peva isto. Potpuno je sve agresivno, sve je forte, nema dinamike nimalo, ni u jednoj pesmi, ni u jednom krugu, to je njegov manir, sve je to čisto, ali mislim da moraš da povedeš računa o tome što se zove dinamika, došli smo dotle da ne može to tako. Popravi se u smislu daj mi malo dinamike, dušu imaš, ali dinamika, što kaže Dragan kad je nešto tiho da je tiho, a kad je jako da je jako, srećno - rekla je Zorica.

- Ja ću se složiti sa svim što je Zorica rekla, ja sam se isto dvoumila, bila sam na ivici da ti dam ne, u drugoj pesmi je bio falš na svakom kraju, nisi ispevao kako treba, mnogo grešaka. Neka produkcija odluči, nije bilo baš dobro izdanje, nije sve loše, nije katastrofa, ali u ovim krugovima moramo da gledamo, seju se stvari kroz sitno sito - rekla je Viki.

- Ja sam ti dala da zato što ti znaš da ti jako dobro pevaš, imaš tu brutalnu boju, ti si strašan pevač, ne falširaš, imaš tu blagu prednost da čuješ malo bolje od drugih ljudi. Ali obe pesme su bile kao jedna dugačka, jedna ista pesma. Saglasna sam sa Zoricom, da nije bilo dinamike, sve je zvučalo kao jedna ravna linija, a različiti tekst, različita melodija, zato što je bilo sve istom snagom, istom dinamikom. Ali ti si strašan pevač, sa kojim kad bi neko malo radio, ti bi bio pandan Saši Matiću, mislim da mu se Bosanac nije posvetio - rekla je Jelena.

- On je čovek, može da falšira, ali u pravu su, pevaš na isti fazon obe pesme, počinje da bude dosadno, pevaj na dva načina, da budu različite pesme, mislim da ćeš sledeći put biti bolje - rekao je Desingerica.

- Ovaj dečko izađe i razbije i vi se prepadnete, za razliku od vaših kandidata koji mjauču i prenemažu se sve vreme, on i prvi kandidat su dva kandidata koji ubijaju, a ostali će samo mjaukati. A druga stvar, jedini problem koji Ognjen ima, on krajeve zakucava, pa poravna sve što je radio između, to jeste mana, ali drži tu manu da mi se ne zagubiš u krajevima, pa ćeš mjaukati kao njihovi kandidati - rekao je Bosanac.

Produkcija je odlučila da Ognjen Inđić ide direktno u sledeći krug.

