Desingerica i Jelena napravili šou uz nastup Ognjena Inđića: On ispravio sve greške, pa bez problema prošao u sledeći krug!

Ovo je bilo bez premca.

Naredni takmičar ove noći bio je Ognjen Inđić koji je izveo pesmu Halida Bešlića "Čardak", a njegov mentor je Bosanac.

On se potom predstavio pesmom Harisa Džinovića "Dajte vina hoću lom", a onda je na red došao žiri - sva četiri da za Ognjena. Tokom njegovog nastupa Karleuša i Despić imali su plesni nastup.

- Sreća tvoja pa nisi video - našalio se Ognjen Amidžić.

- Da sam te kaznila sa ne u prvim krugvima, a ne da dođemo skroz do kraja, pa da ti kažem gde ti je dinamika, kako sad može Ognjene. Sad je bilo taman kako treba, ti si dao svoju notu, malo, ali je bilo dinamike, nisi vikao odande, neka ti je sa srećom - rekla je Zorica.

- Da si mogao da vidiš koliko sam se bacala, znao bi koliko mi se svidelo kako si pevao večeras, divna energija, divna boja glasa, divni ukrasi, smirio si lepo, šta se mora mora se, nije teško, stvarno si ti, i svi znaju kako dobro pevaš, samo da vidimo gde da te uklavirimo da odmah eksplodiraš kao zvezda - rekla je Jelena.

- Poslušao si sve savete žirija, imao si vremena da uvežbaš, ti si bombona - rekao je Desingerica.

