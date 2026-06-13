Briljantan početak emisije! Anja Tabak postavila OZBILJAN STANDARD, sva četiri 'DA' za nju!

Bila je besprekorna.

Prva kandidatkinja ove večeri bila je Anja Tabak, koja se predstavila tradicionalnom pesmom "A što ti je mila kćeri", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoju drugu pesmu ona je izabrala numeru "Oj safete sajo Sarajlijo" koju u originalu izvode Nada Mamula i Safet Isović, a žiri je kod nje bio jednoglasan - sva četiri da za Anju.

- Prva ću ja da kažem, ovo je njeno najbolje i najtačnije pevanje od početka sezone - rekla je Jelena.

- Nije tačno. Anja je neosporno fantastična pevačica, pokazala si pevačko znanje, uvek mi se dopada odabir pesama, ali drugu pesmu nisi pevala kao bosansku sevdalinku i lepo je i tačno je, ali se bosanska sevdalinka se ne peva tako. Nije ta dikcija, nije taj manir, sevdalinke se moraju ispoštovati, manir i stil nije taj. Ona je to donela na svoj način, može tako, u kulturno-umetničkim društvima se sigurno tako peva, ali nije pogođen stil i manir bosanske sevdalinke. Nisu ti melizmi, nisu ti ukrasi - rekla je Viki.

- Ja sam slušala i Tošeta - rekla je Jelena

- Ispoštovao je Toše, ali on je isto bio Makedonac, ja kažem za ovo - rekla je Viki.

- Mislim da u ovoj situaciji i u ovom krugu, četvrfinalu, polufinalu je sasvim ovo korektno. Tačno je ovo što Viki kaže, mora se poštovati stilska doteranost. Tvoj način vladanja vokalizacijom je fini, ali ukrasi koje ti se čini da nećeš zasladiti, odeš u neku drugu vrstu narodne muzike, ali što kaže Jelena, može i tako. Dikcija ti u drugoj strofi druge pesme nije bila dobra, ali nećemo te opominjati, ti ćeš to vremenom naučiti, bravo - rekao je Bosanac.

- Od mene podrška i želja da uđeš u finale - rekla je Zorica.

- Zasluženo četiri da, meni je bilo odlično i savršeno - naveo je Desingerica.

Autor: R.L.