Daria Subotić u POLUFINALU! Žiri za nju nije imao zamerke!

Plasirala se dalje sa četiri "Da".

Treća kandidatkinja ove noći bila je Daria Subotić koja je izvela pesmu Maje Marković "Nije nam se dalo", a njen mentor je Bosanac.

Nakon ovoga ona je otpevala pesmu Jadranke Stojaković "Čekala sam, čekala", a žiri kod nje nije imao dileme - sva četiri da i direktan prolaz u polufinale.

- Daria, jedva sam ti dala da, prva pesma mnogo falša, da li si se uplašila ili šta je bilo, ali ti si naša miljenica, ljubimica čitavog takmičenja. Nestvarno si talentovana, ali ti za dalje nije mesto u ovom takmičenju - rekla je Jelena.

- Sve poništavam što je rekla kolegica, svakome je ovde mesto, bio fetus, živ ili mrtav, svi imaju pravo da se takmiče, pa ko gde dogura, publika će videti kome se šta sviđa i mišljenje publike je jako bitan. Ja bih voleo da te vidim u drugom fazonu, da nisi non-stop Elza, znam da ćeš izaći u tim cokulama - naveo je Desingerica.

- Ali ona je Elza - rekla je Jelena.

- Ja hoću da je vidim kao Kardi Bi. Meni se ovo sviđa, a moje želje su jedno, to što radiš to je dobro, za to si dobila četiri da - rekao je Desingerica.

- Meni si večeras bila dobra, bolja nego u prethodnom krugu, poopravila si se, nisi imala te drame u pevanju, u drugoj si lepo igrala, nemam loš komentar - rekla je Viki.

- Srećno sine - rekla je Zorica.

Autor: R.L.