OVO JE BILA LEKCIJA O PEVANJU! Miodrag Đokić bez ijedne greške, žiri mu ipak zamerio manjak zainteresovani!

Svakako je dobio četiri "da"!

Naredni kandidat ove večeri bio je Miodrag Đokić koji je izveo pesmu Šabana Šaulića "Jednu noć si drugom dala", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah potom on je izveo i pesmu Ljube Aličića "Neka ti kosu nose vetrovi", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Miodraga.

- Elvise, prva pesma je bila lekcija iz pevanja, nisi moj kandidat, ali kao da jesi, ti si kandidat ovog takmičenja, prva pesma lekcija iz pevanja, bez i jedne jedine greške. Bilo je fora, po mom mišljenju skromnom, bez greške, bravo dečko. Ono što ja tebi zameram, to je fundamentalno, tvoj najveći problem za tvoj život i za tvoju karijeru je što si ti toliko skroman u svemu, pa i u energiji, ti imaš energije, jednostavno fali ti nešto i jako me to nervira, ne znam kako da ti pomognem. Ti si lep, mlad momak, pevaš kao bog, fali ti to nešto da iskočiš iz svog šablona dobrog, i da napraviš taj jedan korak više i da budeš zvezda. Mnogo mi je žao, plašim se za tebe, ne da ćeš propasti, nego da ćeš ostati u moru dobrih i fantastičnih koji ništa nisu napravili. Volela bih da porazgovaraš sam sa sobom, razlika je u napadu, da se otkačiš, da iskočiš iz svoje kože, da nađeš jednu divlju crtu u sebi. Žao mi je, nadam se da me ne shvataš pogrešno, mislim da su svi saglasni sa mnom, mi bi svi voleli da ti budeš neko ko će biti zvezda - navela je Jelena.

- Nemoj da ti bude neprijatno što si tu, tako se ponašaš, što ne pokažeš da ti je prijatno - rekao je Bosanac.

- To ste u pravu, ali on je previše skroman - rekla je Viki.

- Mi nismo samo tu da glasamo, emotivno smo se vezali za ove ljude - rekla je Jelena.

- Ja sam sve vreme razmišljao šta mu fali, najveći iks faktor je kad te stvarno ne zanima šta će ko reći sa strane i kako će ko pogledati sa strane, kad uživaš u onome što radiš, kad ne budeš sam sa sobom dobar, neće biti to dobro, treba da te boli uvo, ti verovatno gledaš periferno, ko kozica - rekao je Desingerica.

- Imaš Đorđe, koji sija kad peva, a ti mračiš - rekao je Bosanac.

- Sija od holestorola - rekla je Jelena.

- Đole je sinuo, jer je radim psihološki posao sa njim, da bude dobar manipulator, on je dobar primer toga. Moraš da znaš da pevaš najbolje, da te ne interesuje ko će šta da misli - naveo je Despić.

- Ti vrlo nezainteresovano, tužno i nesrećno deluješ, ti si talentovan, to je nešto što nas boli, nikako da procvetaš, stalno si pupoljak, takav si talenat, tako umeš da zaboli čoveka kad pevaš, ali samo kad žmuri, a kad otvori oči rasplakao bi se nad tvojom sudbinom - rekla je Zorica.

- Izbo bi se nožem u grlo - dobacio je Desingerica.

Autor: R.L.