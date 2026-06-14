Direktan prolaz u polufinale za Kenana Hadžića! Karleuša smislila novu reč, svi popadali od smeha!

Ovo je bilo interesantno.

Pretposlednji takmičar ove večeri bio je Kenan Hadžić koji je izveo pesmu Saše Matića "Hoću da ostarim s tobom", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Halida Bešlića "Mostovi tuge", a žiri je bio jednoglasan - sva četiri "da".

- Kenane srećan praznik, ovo je moj poklon - rekla je Zorica.

- Srećan praznik tebi i tvojoj porodici, tati obavezno, tata je maskota takmičenja postao, ja sam ti dala da zbog prve pesme, bila je maestralna, dinamika, ukrasi, a druga ova džudžanska, ne znam ni ko peva. Zašto vi mislite da je džudžanski nešto negativno, džudžanski je od glagola džudž, to je džudžovati, džudžvanje, džudžovanstvo, to je od stare grčke reči, kad si posebno talentovan za muziku, magični džudž - rekla je Jelena.

- Dobro si ti to džudžovao bajiću moj. Dobro je to bilo, četiri da, hajmo aplauza - rekao je Desingerica.

- Ja sam prezadovoljna sam, džudžovao je fantastično - rekla je Viki.

Autor: R.L.