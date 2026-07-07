Počeo je da me vrti, a posle je išlo ŠAMARENJE! Stefan Cekić otkrio da je dobio VASPITNU od Desingerice, Irma Topolović takođe PROZVALA Despića!

Ovo kamere nisu zabeležile.

Tokom emisije "Amidži šou" takmičari "Pinkovih zvezda" odgovarali su na škakljiva pitanja. Jedno od njih bilo je za Irmu Topolović.

- Ko je sebe stavljao u prvi plan više od ostalih - upitao je Ognjen.

- Desingerica, prosto mu je takva priroda, ja sam njega najviše gotivila - rekla je Irma.

- Je l' si ga razumela ako vam nešto objasni - pitao je Ognjen.

- Ne, iskreno - rekla je Irma.

Stefan Cekić, pobednik takmičenja, kome je Dragomir Despić bio mentor, otkrio je da je od Desingerice dobio i nekoliko šamara na finalu takmičenja.

- Šamaranje, kao mene na finalu. Posle je počeo da me vrti, a posle je išlo šamarenje, da me razbudi - naveo je Stefan kroz osmeh.

Autor: R.L.