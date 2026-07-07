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Počeo je da me vrti, a posle je išlo ŠAMARENJE! Stefan Cekić otkrio da je dobio VASPITNU od Desingerice, Irma Topolović takođe PROZVALA Despića!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo kamere nisu zabeležile.

Tokom emisije "Amidži šou" takmičari "Pinkovih zvezda" odgovarali su na škakljiva pitanja. Jedno od njih bilo je za Irmu Topolović.

- Ko je sebe stavljao u prvi plan više od ostalih - upitao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Desingerica, prosto mu je takva priroda, ja sam njega najviše gotivila - rekla je Irma.

- Je l' si ga razumela ako vam nešto objasni - pitao je Ognjen.

- Ne, iskreno - rekla je Irma.

Stefan Cekić, pobednik takmičenja, kome je Dragomir Despić bio mentor, otkrio je da je od Desingerice dobio i nekoliko šamara na finalu takmičenja.

- Šamaranje, kao mene na finalu. Posle je počeo da me vrti, a posle je išlo šamarenje, da me razbudi - naveo je Stefan kroz osmeh.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Amidži Šou

#Pinkove zvezde

#Stefan Cekić

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