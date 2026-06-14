Irma Topolović POŠTENO ZARADILA POLUFINALE! Žiri je nagradio sjajnim komentarima!

Bila je odlična.

Naredna kandidatkinja ove noći bila je Irma Topolović, koja se ovoga puta predstavila pesmom Dragane Mirković "Milo moje što te nema", a njena mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga ona je izvela i pesmu Jelene Karleuše "Pazi se", a žiri kod nje nije imao dileme - sva četiri da i prolaz u polufinale.

- Ja sam prva i glasala, neću komentarisati uopšte tvoje pevanje, srećan ti praznik i bilo bi ružno da ti pokvarim praznik time što ću reći ne - rekla je Zorica.

- Srećan praznik svima koji slave. Prvo što mi je upalo u oči to je haljina, haljina je bomba. Možda i tvoja najlepša haljina u čitavom takmičenju. Ti na momente pevaš kao Viki, na momente čak i boju glasa, izabrala si večeras spesifično teške pesme, meni jako drage. Mene ne košta ni iz džepa ni u džep, ti svakako treba da ideš u finale. Da ne kažem za moju pesmu, nego za Draganinu, ona je moje srce i moja duša, ja nju mnogo volim - rekla je Jelena.

- Moram priznati da si večeras bila jako dobra, imnonativno, bilo je kritičnih završetaka, a naročito ovo kva, kva kva ovo me oduševilo. Imala si tačno 71.8 pozitivno, to moramo sad precizno jasno i glasno - rekao je Bosanac.

- Meni je Irma jedan od ženskih favorita - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.