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Irma Topolović POŠTENO ZARADILA POLUFINALE! Žiri je nagradio sjajnim komentarima!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bila je odlična.

Naredna kandidatkinja ove noći bila je Irma Topolović, koja se ovoga puta predstavila pesmom Dragane Mirković "Milo moje što te nema", a njena mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga ona je izvela i pesmu Jelene Karleuše "Pazi se", a žiri kod nje nije imao dileme - sva četiri da i prolaz u polufinale.

- Ja sam prva i glasala, neću komentarisati uopšte tvoje pevanje, srećan ti praznik i bilo bi ružno da ti pokvarim praznik time što ću reći ne - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Srećan praznik svima koji slave. Prvo što mi je upalo u oči to je haljina, haljina je bomba. Možda i tvoja najlepša haljina u čitavom takmičenju. Ti na momente pevaš kao Viki, na momente čak i boju glasa, izabrala si večeras spesifično teške pesme, meni jako drage. Mene ne košta ni iz džepa ni u džep, ti svakako treba da ideš u finale. Da ne kažem za moju pesmu, nego za Draganinu, ona je moje srce i moja duša, ja nju mnogo volim - rekla je Jelena.

- Moram priznati da si večeras bila jako dobra, imnonativno, bilo je kritičnih završetaka, a naročito ovo kva, kva kva ovo me oduševilo. Imala si tačno 71.8 pozitivno, to moramo sad precizno jasno i glasno - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Irma jedan od ženskih favorita - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

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