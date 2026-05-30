Mogu da te bušim do prekosutra, ali PUTUJ DALJE! Irma Topolović ovog puta prošla bez baraža, blista od sreće!

Sva četiri 'da' za nju!

Sledeća kandidatkinja ove noći bila je Irma Topolović koja je izvela pesmu Done Ares "To mi nije trebalo", a njena mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga ona je izvela i pesmu Lepe Brene "Sve mi dobro ide osim ljubavi", a onda je žiri glasao - sva četiri da za Irmu.

- Irma, ti ne trebaš ovom šou programu, em znaš da pevaš, em si najkomercijalni glas od svih kandidatkinja, ali tvoja mentorka se ogrešila o tebe jer je glasala za devojku koja nema pojma s pevanjem, ali zna da igra. Prema tome, da bi sledeći put dobila moj glas pošto znaš da pevaš, sledeći put ima da naučiš da vrtiš ovde ispred - rekla je Zorica.

- Prva pesma nije valjala ništa, druga je bila dobra i prošla si - rekao je Bosanac.

- Ja znam da si se ti najviše plašila mog glasa, kao i tvoja mentorka, ja uvek kad te vidim vrlo te pažljivo posmatram, opet ću ponoviti, jako si zgodna, imaš jako puno stila, nijednom nisi omanula, izgledaš stvarno kao zvezda, želim da budem trista posto fer plej. Ja sam bila puno puta žiri ljudima kojima sam davala da, koji nisu znali ton da ubodu, a koji su sada velike zvezde, koncerte velike prave. I onda sam shvatila da tebi moje da u ovom momentu znači kao kuća, a da meni ne znači ništa, ni iz džepa ni u džep, dala sam ti da, jer ti znači, želim da ti pružim podršku, a mogu da te bušim do prekosutra. Prva pesma, sve falš, ako sam fer čovek i dobar čovek, a dobar sam a nisam s*ksi, putuj dalje - rekla je Jelena.

- Ne znam šta bih više rekao, meni si ti baš kompletna, sviđa mi se tvoj vokal, baš mi prija taj tvoj način pevanja, prva pesma je bila klimava, druga bolja, svaka čast na četiri da, ja te baš gotivim - rekao je Despić.

Autor: R.L.