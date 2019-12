Brnabić: Varheji možda u Srbiji do kraja januara 2020.

Premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas u Rimu, na marginama Samita Centralno-evropske inicijative (CEI), s novim evropskim komesarom za proširenje EU Oliverom Varhejijem, između ostalog, i o mogućnosto njegove posete Srbiji do kraja januara naredne godine.

- Razgovarali smo i o tome da on možda izdvoji vreme za posetu Srbiji do kraja januara, kao i o tome šta možemo očekivati od nove metodologije za proširenje Unije - koliko će i kako uticati na naše pregovore sa EU i dinamiku pregovora, koja mora biti drugačija - rekla je Brnabićeva novinarima u Rimu, nakon plenarnog dela Samita.

Dodala je da je bilo reči o izbornim uslovima u Srbji, kakvi su oni danas u odnosu na 2012. godinu, kao i o tome šta je sve urađeno i koliko je posvećenost i predsednika i vlade Srbije da rade sa EU i sa evroparlamentarcima.

Premijerka je rekla da je sa Verhejijem razgovarala i o kvotama na uvoz čelika koje je EU uvela svim trećim zemljama, pa i Srbiji.

- Razgovarali smo o tome kakva će biti politika nove Evropske komisije u odnosu na to pitanje, koje je izuzetno značajno. Značajno u ekonomskom, ali, i to sam rekla, to je i političko pitanje koje želimo da pokrenemo sa novom EK - rekla je Ana Brnabić.

Prenela je da je Varheji obećao da će o toj temi razgovarati sa evropskim komesarom za trgovinu Filom Hoganom, i dodala da se nada i očekuje da će putovati u Brisel da razgovara o tom pitanju.