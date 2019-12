Zubenica za Pink: Očigledno je da su građani u Hrvatskoj dosta nezadovoljni vladavinom Hrvatske demokratske zajednice i Kolinde Grabar-Kitarović!

Sve ukazuje na to da će predsednički zbori u Hrvatskoj biti na veoma neizvesni, a na njima su veliku pažnju svojim rejtzinzima privuklju Zotan Milanović i Miroslav Škoro, rekli su gosti TV Pink.

Savo Štrbac predsednik Dokumentaciono informacionog centra ''Veritas'' rekao je u emisiji Pravac, autora i voditelja Jovana Palaveste da na izborima u Hrvatksoj Srbi nisu bili glavna tema predsedničkih kandidata kojima su prikupljani glasovi birača, osim kod nekoliko kandidata desničarske orijentacije kojih je, kako kaže, bilo manje.

- Njima su dva pitanja postavljena na onom televiziskom suočavanju gde su bili svih 11 kandidata i odgovarali su svi na ista pitnaja. Tu je bilo postavljeno pitanje kakav bi njihov odnos bio, kada postanu predsednici, za ulazak Srbije u Evropsku uniju, pa su onda to vezali za nestala lica i imali su odnos prema ćirilici, posebno u Vukovaru - rekao je Štrbac.

Prema njegovim rečima, svi kandidati su u odgovorima na ove teme bili korektni osim tri kandidata densog spektra.

- Od centra densoga, pa do najekstremnijih desnih. Tu su i Kolinda koja pripada kao HDZ desnom centru, tu je Škoro koji je prikupio mnoge nezadovoljnike. Njegovi koalicioni partneri, zvanično i nezvanično su veoma širok spektar svega i svačega. Imamo najdensijeg Đapića Antu, poznatog svima iz Hrvatksog odbrambenog saveza (HOS) - objasnio je Štrbac i dodao da je HOS-a u ratu devedesetih godina ratovala pod ustaškim oznakama ''Za dom spremni''.

Kako je on objansio Đapić se otvoreno zalaže za reviziju ustaškog pokreta, kao i da je interesantno da je on dobio svega nekoliko hiljada glasova.

- Škoro nije bio nezadovoljan. Sinoć sam gledao direktno na televiziji. Pevali su njegovi bećari, svi su pevali, veselili se. Ja mislim da su imali razloga da se vesele. Davno se bavio nešto politikom, bio je član HDZ-a, bio je i u diplomatiji, on je i doktor nauka. Interesanzo je to što je njegova žena pravoslavka, i ne znam da li mu je to pomoglo ili odmoglo - ukazao je Štrbac.

On je dodao kako se u Škorovim javnim nastupima vidi da on još uvek nije zreo političar.

- Jedan dan je rekao jedno i o Jasenovcu da bi pomilovao Merčepa, ubicu civila, koji je osuđen odgovornim od hrvatskog suda za ubistvo najmanje 43 civila. On bi i njega pomilovao kada bi bio predsednik. Ali onda bio on to idući dan, odgovoarajući na pitanja, ublažavao - naveo je on.

Mišel Zubenica iz Centra za međunarodnu javnu politiku rekao je kako rezulati prvog kruga izbora nisu pokazatelj toga da će u drugom krugu Kolinda Grabar-Kitarović izaći kako pobendik i novi predsednki Hrvatske.

- Mislim da će ovi izbori biti veoma neizvesni. Mislim da je iznenađenje za svakoga bio visok rejting Zorana Milanovića. S obzirom da je on dok je predvodio SDP kao predsenik Hrvatske Vlade zaista bio, u tadašnjem hrvatkosm javnom mnjenju, proglašen kao jedan od najnepopularniji hrvatksi premijer. I on je osim onih prvih izbora kada je postao premijer, nakon toga je sve izbore koje je on predvodio sa SDP-om u stvari izgubio. I republičke, i lokalne i predsendičke kada je podržavao Iva Josipovića, ali i izbore za Evropski parmalent - rekao je Zubenica.

On je objasnio da je ovakav rejting Zorana Milanovića pokazao da u Hrvatskoj postoji određena kriza političkih ličnosti.

- Sam SDP kao jedna dominantna stranka u Hrvatskoj, pored HDZ, još od uvođenja višestranačja u toj državi se pokazalo da oni nisu imalu uopšte boljeg kandidata, već su izabrali upravo Zorana Milanovića - naveo je Zubenica.

Kako je on ukazao, SDP kao stranka nije bila potpuno jedinstvena na ovim izborima kada je u pitanju podrška Zoranu Milanoviću. Dodao je još ni da aktuelni lider ove stranke, Davor Bernardić nije bio siguran koliko je dobro da stranka predloži kao predsedničkog kandidata čoveka koji je bio na vlasti i izgubio poverenje građana.

- Očigledno je da su građani dosta nezadovoljni vladavinom Hrvatske demokratske zajednice i naravno Kolinde Grabar-Kitarović. Neće biti iznenađenje ako i u drugom krugu mnogi građani Hrvatske podrže Zorana Milanovia, ne zato što nešto mnogo podržavaju njega, njegovu politiku ili SDP, nego jednostavno žele da vide leđa HDZ-u i naravno Kolindi Grabar-Kitarović - zaključio je on.