Stefanović: Ukoliko se Vučić povuče, idem i ja

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da ne vidi svoju političku budućnost mimo sadašnjeg predsednika države i SNS Aleksandra Vučića i dodao da ukoliko se Vučić povuče iz politike, da će i on učiniti isto.

"Ukoliko se on povuče, više neću biti ni na javnoj, ni na stranačkoj funkciji", naveo je Stefanović u novogodišnjem intervjuu za "Novosti".

Na taj način je i demantovao da u SNS postoje dve struje, kao i da je on predvodnik jedne, kako tvrde pojedini predstavnici opozicije.

"Pripadnik sam jedne struje i to je struja Aleksandra Vučića. Uvek je bila. Od devedesetih, pa naovamo. Uvek sam je birao i kada je trebalo da se potvrdi, u teškim trenucima, potvrdio sam je. Svoju političku budućnost ne vidim mimo Vučića", rekao je Stefanović.

Na konstataciju novinara da je pripadnik jedne struje - Aleksandra Vučića, upitan je da li to znači da postoji i druga, Stefanović odgovara da je to rekao metaforično i da drugu struju u stranci ne vidi.

"Naši protivnici valjda zbog podela u svojim redovima vide podele i u SNS. Svakako da ima različitih ljudi i nisu svi jednako dobri ili vredni, ali mi smo velika stranka. Ali upravo je prednost SNS što je pod rukovodstvom Vučića uspela da okupi najveći broj različitih ljudi, koji rade sa istim ciljem da Srbiji bude bolje, Oni koji nisu sposobni da tako rade, svakako će vremenom otpasti", naveo je Stefanović.

Poručuje da ako neko sebe vidi u drugoj struji ima legitimno pravo da se kandiduje na stranačkim izborima i vidi da li će dobiti podršku. Upitan da prokometariše najave predsednika SNS da će biti "velikih rezova" na lokalnom nivou, Stefanović kaže da se određeni ljudi nekada malo "odmetnu od politike" koju predstavlja Vučić.

"Ne bih da budem sudija. Mogu stranački da sudim samo o ljudima iz beogradskog odbora SNS čiji sam predsednik. nisam zadovoljan radom svih. Ni predsednik nije uvek zadovoljan našim aktivnostima. Kada bude predsednik procenjivao šta smo radili, tada ćemo videti ko je radio i kako", rekao je Stefanović.

Na pitanje da li veruje da će biti u sastavu nove vlade ukoliko naprednjaci pobede, Stefanović kaže da nije opterećen tom temom, jer, kako navodi, nije rođen u ministarskoj fotelji, niti mu je cilj da se u njoj penzioniše.

"Cilj mi je da ljudi kažu da li radimo na dobar način, da li ljudi u MUP imaju više vozila, bolje plate, da li je kriminal smanjen... Ako su odgovori negativni, nemama šta da tražim ovde. A, ako su pozitivni, onda da vidimo možemo li bolje", istakao je Stefanović.

Upitan da li će njegovu vrednost u SNS-u sniziti navode afere kojima je bio izložen proteklih nedelja, Stefanović kaže da se na to ne obazire, jer su u pitanju, kako navodi, izmišljotine i rekla-kazala priče.

Ponovio je da su institucije dale mišljenje da u tim tvrdnjama nema istine i dodao je stvar procene predsednika da li će mu poveriti neki budući državni zadatak.

"To je stvar procene predsednika i potpuno razumem da nekada nešto što nije tačno može da vam napravi štetu. Razumeo bih ako to bude predmet nekih razgovora između mene i njega. Ušao sam u politiku zbog Vučića i sve važnije funkcije sam dobio na njegov predlog. I dok on smatra da ima smisla da radimo ovo, ja ću da radim i da se zajendo sa njim borim", rekao je Stefanović.

Govoreći o izbornim uslovima, Stefanović kaže da je Vlada Srbije preduzela veliki broj aktivnosti oko matičnih knjiga, biračkih spiskova, zakonodavstva, obuka, kao i da mnogo ljudi radi na popravlajnju izbornih uslova, a koje su ostavili, navodi, sadašnji opozicionari. Ocenjuje da su izborni uslovi danas bolji nego 2012. kada je SNS pobedila, dodajući da tada "nije mogao ni da sanja" medijski prostor kakav opozicija sada ima, kao i da su retko bili pristuni na Javnom servisu, osim u obaveznim terminima.

"I kada razgovaram sa ljudima iz OEBS i ODIHR, kažu da danas postoji napredak. Uveren sam da će tokom posmatračke misije videti čist i dobar izborni proces u kom će se građani Srbije izjasniti kakvu budućnost žele", naveo je Stefanović.

Na pitanje da li je saglasan sa idejom predsednika socijalista Ivice Dačića da SNS i SPS budu na zajedničkoj listi, Stefanović kaže da je SPS korektan partner, ali da će se tek videti da li je to dovoljan razlog za jednu listu.Govoreći o bezbednosnoj situaciji u zemlji, Stefanović kaže da je Srbija bezbedna, ali da nije "imuna", kao i ostale zemlje, na slučajeve kao što je otmica devojčice Monike iz Niša ili pokušaj ubistva iz snajpera crnogorskog biznismena.

Kao najveće bezbednosne izazove naredne godine, Stefanović vidi neodgovornost određenih ljudi u okruženju, nastavak borbe protiv kriminala i korupcije, ali i izazovi migracija i potencijalnog terorizma.

Ukazao je i da se sa ratišta u Siriji na KiM samo u aprilu ove godine vratilo 110 islamista i istakao da je Priština dužna da ih "drži na oku" da ne počine neko terorističko delo, dodajući da i naše bezbednose služe paze da se to ne desi.

Osim toga, istakao je i da su povećane aktivnosti stranih službi u poslednje dve ili tri godine, ali ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu i da tim delovanjem pokušavaju da ostvare svoje interese.