Vukoičić za Pink: Neverovatno je da animozitet prema Srbima još uvek donosi odlučujuće političke poene u Hrvatskoj! (VIDEO)

Situacija u Hrvatskoj je dobar nauk Srbiji, i neverovatno je da animozitet prema Srbima ima snažan politički kapital koji donosi odlučujuće političke poene, rekli su gosti TV Pink.

Jelena Vukoičić, politikolog, rekla je za Pink da je predsednik Aleksandar Vučić glavna tema u Hrvatskoj pošto se na njemu dobijaju politički poeni.

- Mene zaista čudi da oni više ne pričaju o tome da je Hrvatska od ove godine apsolutno liberalizovala tržište rada. Njima toliko fali radnika da više ne postoje kvote. Sada će svaka kompanija, svaki privatnik moći da uvozi radnike koliko hoće i odakle hoće - rekla je Vukoičić.

Kako je ona objasnila, u Hrvatskoj već sada radi puno ljudi iz Srbije, Makedonije, Kosova, Albanije, ali i iz azijskih država.

- Trećina Hrvatske je prazna. Meni je neverovatno da u takvoj situaciji Srbi još uvek donose odlučujuće političke poene i da taj animozitet prema Srbima ima tako jak politički uticaj i da može da služi kao politički kapital - ukazala je Vukoičić.

Duško Vukajlović, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Alo", rekao je da se predsednički kandidati Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović uoči početka drugog kruga hrvatskih predsedničkih izbora u TV duelu nadmeću u tome ko ima oštriji stav prema Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Imate svojih tema milion. Ja ne mogu da shvatim da to još uvek dobija izbore u Hrvatskoj. Svi Hrvati koji su radno sposobni odlaze na Zapad, jer tamo imaju lakše uslove - rekao je Vukajlović.

On se osvrnuo kako je situacija u Hrvatskoj dobar nauk Srbiji, te i da je predsednik Vučić petgodišnjim planom ''Srbija 2025'' koji je predstavio uoči Nove godine napravio odličnu stvar.

- Jedna tačka u tom planu je zadržavanje mladih ljudi u Srbiji i povratak mladi ljudi iz inostranstva u Srbiju. Mislim da u to moramo maksimalno uložiti, moramo to ostvariti, jer ako ne zadržimo ljude i ako ne vratimo neke ljude ostaćemo prazna zemlja. Još imamo šanse da to zaustavimo, a mislim da je sada poslednji trenutak da zadržavamo mlade ljude, da vraćamo mlade ljude i da ulažemo u privredu i obrazovanje. Verujem da će za pet godina situacija biti mnogo bolja - kazao je Vukajlović.