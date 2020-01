Vuk Stanković za Pink o rascepu u SzS: Njih boli istina da je bojkot izbora od početka do kraja besmislen! (VIDEO)

Povod za napad na Dragoljuba Mićunovića je taj što se on usprotivio ideji bojkota izbora koju promoviše Savez sa Srbiju, rekli su gosti TV Pink.

Aleksandar Apostolovski, novinar dnevnog lista Politika, rekao je za Pink kako je obračun u Sazvezu sa Srbiju jedan od najznačajnijih političkih događaja u Srbiji.

- Posle više nego uvredljivog tvita Boška Obradovića prema Dragoljubu Mićunoviću postavlja se pitanje ko je zaista šef demokrata. Da li je to lider Dveri? Zanimljivo je da su reakcije lidera DS Zorana Lutovca daleko blaže nego istaknutih članova Demokratske stranke - rekao je Apostolovski.

On je objasnio kako je glavni povod za ovakvo ponašanje taj što se Dragoljub Mićunovoć usprotivio ideji bojkota izbora onog momenta kada je ona prvi put predložena.

- Dragoljub Mićunović je ovu ideju smatrao za duboko pogrešnu i bazirajući je na svom bogatom političkom iskustvu od početka višestranačja. Zapravo je on od tada, na izvestan način postao, u svojim poznim godinama, jedna od crnih ovaca u jednom delu srpske opozicije - rekao je on i dodao kako mu je veoma žao zbog toga.

Apostolovski je ukazao na to kako Mićunović iza sebe ima kvalitetnu političku karijeru i da je on jedna od najistaknutijih srpskih filozofa.

- Lider Dveri je ovom izjavom, ne neki način hteo da pokaže ko je šef Demokratske stranke. Postavlja se ključno pitanje, da li je to Dragan Đilas, da li je to Boško Obradović i da li je to Zoran Lutovac - kazao je on.

Kako je objasnio, Demokratska stranka je devastirana sopstvenim sukobima tokom poslednjih nekoliko godina.

Да ли је могуће: од комунисте, "јахања попова" и Голог отока, преко лажног дисидента и договора са Милошевићем, до вечног користољубља лажног патријарха демократије и дила са Вучићем? Најбоље да коначно сам изађе на изборе да видимо колику то подршку има?! https://t.co/RJQBvP4IpT — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) 19. јануар 2020.

- Postavlja se pitanje da li će posle ove ponovljene uvrede Dveri Demokrastska stranka ostati u Savezu za Srbiju. Milsim da je ovim zaboden glogov kolac u ovu koaliciju, jer ne vidim kako će demokrate pristati na ovakvo ponižavanje jednog od osnivača Dekokratske stranke - zaključio je on.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, rekao je da će Zoran Lutovac verovatno podržati logiku Dragana Đilasa i Boška Obradovića.

- Boško Obradović je tu delimično samostalni mislilac. U ovom napadu na Mićunovića mislim da je taj napad navođen političkom logikom koju afirmiše, pre svega Dragan Đilas uz neko sadejstvo Vuka Jeremića, Boška obradovića i jednog dela, nazovi kritičke javnosti u Srbiji - rekao je Vuk Stanković.

On je rekao kako taj deo javnosti bez obzira na suštinske promene, koje su se dogodile u političkom procesu, koje se odnose na okolnosti pod kojima se izbori održavaju staje na stranu bojkota izbora.

- To je jedan rečnik koji podseća na način na koji je Demokratska stranka napadana devedesetih godina. Ja mislim da su čak i neki motivi iz napada Vojislava Šešelja preuzeti u tom tvitu. Opravdano je reći da je je to pokušaj da se kopira model Šešeljeve kritike demokrata koji je bio izrazito oštar i koji je u političkom smislu neprijateljski nastrojen. Njih boli istina koju je Dragoljub Mićunović izneo, a to je da je bojkot od početka do kraja besmislen - kazao je Vuk Stanković.

Kako je on rekao, sramotan je napad na čoveka koji je osnovao i obnovio rad Demokratkse stranke devedesetih godina.