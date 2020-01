Vučić: U petak sastanak sa Grenelom, SAD spremne da čuju zahteve i probleme Beograda po pitanju KiM

Vučić je za Javni servis iz Davosa rekao da će se sa Grenelom sastati u petak ujutru, u osam sati.

Predsednik je juče u Davosu na marginama Svetskog ekonomskog samita razgovarao i sa savetnikom za nacionalnu bezbednost Donalda Trampa Robertom O'Brajanom.

Vučić kaže da je O'Brajan pristojan čovek koji želi da čuje i ume da sluša i predstavnike zemalja koje su manje ekonomske snage i značaja u odnosu na SAD.

-Mislim da on dobro razume poziciju Srbije - rekao je Vučić.

On je naveo da je pozicija Srbije po pitanju KiM teška i da je odnos SAD prema Kosovu suprotan našem odnosu, ali da su sada spremni da čuju naše zateve i stavove.

-Ne govorim da će sad SAD da pređe na našu stranu, kako bi neko pomislio, ali su spremni da čuju koji su naši zahtevi i problemi, šta Srbija po tom pitanju misli. U tom smislu mislim da smo otvorili neka vrata iza kojih možemo da razgovaramo otvorenije sa američkim partnerima nego ranije - rekao je Vučić za Javni servis iz Davosa.

"Borili smo se za to da "Er Srbija" ne leti za Prištinu"

Predsednik Vučić je istakao da je Srbija tražila da na novoj avio-liniji Beograd-Priština ne leti Er Srbija, već da to bude neka druga aviokompanija i da se let obavlja uz posredovanje KFOR-a.

Vučić je naglasio da se u domaćoj javnosti moglo videti "ogromno neznanje" dela opozicije koji su pitali zašto ne leti Er Srbija.

-Nije zgodno da leti Er Srbija iz mnogo razloga. Er Srbija bi morala sa njihovim vazduhoplovnim vlastima, direkcijama i aerodromom da potpisuje sporazume. Onda je bilo mnogo lakše da to radimo preko Lufthanse i tražili smo da KFOR bude posrednik - rekao je Vučić.

Naglašava da neko ko se upušta u ocene tog slučaja mora mnogo da se zna.

Kometarišući to što su neki nakon potpisivanja pisma o namerama o obnovi avio-linije između Beograda i Prištine rekli da je time nezavisnost Kosova ugrožena, Vučić kaže da je "u Prištini nezavisnost ugrožena čim vide nekog Srbina".

Navodi da ne razume da neko u 21. veku kritikuje uspostavljanje avio-linija, izgradnju autoputeva zbog slobodne trgovine."To niste mogli da priuštite sebi ni u 15. i 16. veklu, a kamoli 21. veku. Neki ljudi su ostali u rano feudalom dobu", zaključio je on.

Predsednik Vučić od danas u Izraelu, sutra zvanični sastanak sa Rivlinom

Predsednik Aleksandar Vučić putuje danas u Izrael, gde će biti obeležen Međunarodni dan sećanja na Holokaust i 75 godina od kako je Crvena armija oslobodila Aušvic, a sutra će imati i zvaničan sastanak sa predsednikom Izraela Ruvenom Rivlinom. - Posebna je čast što ću, uz četvoricu ili petoricu šefova država i monarha, biti jedan od onih koje će predsednik Izraela Ruven Rivlin primiti u zvaničnu audijenciju posle velikog događaja u četvrtak - rekao je Vučić za Javni servis. On je rekao da će u Izraelu biti "ceo svet", oko 40 lidera iz Evrope i sveta, među njima i iz regiona Zeljko Komšić, Kolinda Grabar Kitarović, Milo Đukanović. Vučić je rekao da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda tokom Drugog svetskog rata bile užasno teške i napominje da u Jad Vašemu, među šest logora, stoji i ime logora Jasenovac, u kojem je stradao veliki broj Srba i Jevreja. -Naše je da kažemo da to nikad više ne sme da se ponovi - rekao je Vučić. On je dodao i da je video veliki broj komentara na to što je na zgradi Predsedništva Srbije postavljena zastava sa Davidovom zvezdom i da mu je drago što je Srbija pokazala solidarnost. -Vidim da je to izazvalo veliku pažnju u izraelskim medijima, reagovali su i Amerikanci, predsednik i premijer Izraela... Jedna sitnica je izazvala toluku pažnju, ali mi je drago da smo uspeli da pokažemo solidarnost sa teškim stradanjem jevrejskog naroda - rekao je Vučić. U Izraelu će biti obeležen Međunarodni dan sećanja na Holokaust i 75 godina od kako je Crvena armija oslobodila Aušvic, logor smrti u kojem su nacisti ubili oko 1,3 miliona ljudi, među kojima više od milion Jevreja. Više od 40 lidera, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prisustvovaće u četvrtak ceremoniji u memorijalnom centru "Jad Vašem" u Jerusalimu.