Podela u delu opozicije za i protiv bojkota izbora nije nova, a Demokratska stranka je boravkom u Savezu za Srbiju sa Dverima izgubila svoj identitet, karakter i dezintegrisala se, rekli su gosti TV Pink.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u dnevnom listu "Politika", rekao za Pink da su grotesktne reči lidera Dveri Boška Obradovića upućene Dragoljubu Mićunoviću.

- Ne treba zaboraviti da je Dragoljub Mićunović osnovao Demokratsku stranku kada je Boško Obradović bio u osnovnoj školi. I sada dolazimo u situaciju, nakon 30 godina kasnije da buduća karijera profesora Mićunovića može da zavisi od toga šta će reći Boško Obradović - naveo je Bilbija.

On je objasnio kako je činjenica da podela u delu opozicije za i protiv bojkota izbora nije nimalo nova.

- To je neka podela na na proevropski pravac u toj opoziciji i neki tvrđi nacionalni pravac od početka tamo vlada i mnogi u Demokratskoj stranci mnogi su bili nezadovoljni time. Demokratska stranka je imala tu nacionalnu notu i nikad se nije nje odricala, ali je uvek bila jasno proevropski orijentisana - rekao je on dodavši kako je to od početka Sazveza sa Srbiju bio slučaj.

Kako je on rekao, Boško Obradović je izjavio da sve prave demokrate podržavaju njega, a ne reči Dragoljuba Mićunovića.

- Kada neko samo kaže i saopšti to što svi znaju, to je onda problem i onda dobijaju ćuške i packe od Boška Obradovića. Ja lično ne verujem da je Boško sam sve to smislio. verovatno mu je neko rekao kada i u kom trenutk treba povući koji potez - rekao je Bilbija.

Да ли је могуће: од комунисте, "јахања попова" и Голог отока, преко лажног дисидента и договора са Милошевићем, до вечног користољубља лажног патријарха демократије и дила са Вучићем? Најбоље да коначно сам изађе на изборе да видимо колику то подршку има?! https://t.co/RJQBvP4IpT — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) 19. јануар 2020.

On se osvrnuo na ozbiljne podele do kojih je došlo u Demokratksoj stranci rekavši da je na desetine odbora raspušteno kao posledica sukoba unutar Saveza za Srbiju.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak rekao je da je Dragoljub Mićunović, napravio kobnu grešku ako Dveri nije uzeo za ozbiljno.

- Dveri nisu nimalo naivna ni bezazlena organizacija. Oni su sušta suprotnost svega onoga zbog čega je nastala Demokratska stranka. Kada Demokratska stranka uđe u savez sa jednom takvom organizacijom koja je antipod svih vrednosti koje ona gaji, onda ona apsolutno negira sebe - objasnio je Krstić.

Kako je Kstić podsetio, Dragoljub Mićunović nikada nije bio za savez sa Dverima.

- On nije bio dovoljno glasno protiv. Takođe, svi oni čelnici i poslanici koji su u tom trenutku progutali knedlu pogrešili su. Demokratska stranka nikada nije smela da uđe u savez sa takvom jednom šovinističkom, ksenofobrnom, homofobnom i nasilničkom organizacijom - ukazao je Krstić.

Prema njegovim rečima Demokratska stranka je svojim boravkom u Savezu za Srbiju izgubila potpuno svoj identitet, karakter, ali se i dezintegrisala u organizacionom smislu.