VUČIĆ U POSETI VOJNICIMA NA TOPČIDERU: Moramo da povećamo zarade vojnicima i ubrzamo izgradnju stanova

Predsednik Aleksandar Vučić nenajavljeno je posetio pripadnike 5. bataljona Vojne policije u kasarni "Topčider", gde je uz ručak razgovarao sa njima o život u kasarni.

- Pasulj je bio odličan. Cvekla super. Ja sam mislio da možete da birate pasulj ili podvarak, ali mogli ste da uzmete i jedno i drugo. To je možda zbog mene - našalio se predsednik obraćajući se novinarima u kasarni.

Predsednik je čestitao ministru i generalima što smo sada napredovali za 13 mesta, sa 76 mesta.

- Zadovoljan sam što smo za kratko vreme, posle pet godina nakon teških reformi ovde - naveo je Vučić

Ubrzati izgradnju stanova za vojnike

Predsednik Srbije je rekao da misli da su generali, pukovnici zadovljni, ali vojnici nisu.

- Moramo da vidimo kako da uvećamo te zarade. Za vojnike bi morali jednokratno da povećamo zarade - rekao je Vučić i dodao da je stanje mnogo bolje nego što je bilo.

Kako je istakao, radiće se ubuduće na boljoj balističkoj zaštiti, a ključna je stvar povećanje plata i da se ubrza izgradnja stanova za vojnike.

- Plate vojinka su male, te plate su 40-45 hiljada. Morali bismo jednokratno da povećamo za vojnike i niže podoficire i vodnike kako bismo imali veliki broj vojnika. Nije nam jug Srbije problem, jer oni vole vojsku u hoće da idu vojsku- rekao je Vučić.

Predsednik Vučić se osvrnuo na dijalog Beograda i Prištine rekavši kako je za Srbiju teško svako rešenje.

- Svako rešenje koje bude dolazilo spolja ili od Albanaca ticaće se ovakvog ili onakvog priznanja kosovske nezavisnosti. Ostaje da se vidi kako će to teći. Ne mogu da dođem do rezultata koji je jednako nezadovoljavajući za Prištinu u Beograd, ili pomalo zadoovljavajući - istakao je predsednik Vučić.

Upitan da li će razgovori Beograda i Prištine biti nastavljeni pre izbora, Vučić je rekao da bi racionalno voleo da se nastave i da je uvek dobro da se razgovara.

Vučić je naglasio da Aljbin Kurti mora da odgovori šta podrazumeva pod reciprocitetom.

- Ja u to ne mogu da ulazim. Što se taksi tiče, ako ih ukinu stvarno, to je dobra odluka. Sa naše strane nama je važno da Srbi budu dobro snabdeveni i nećemo gubitu 0,1, 0,2 i 0,3 bruto domaćeg dohotka - rekao je Vučić.

Vučić ističe da je uvek dobro da postoji dijalog

- Ponosan sam na to što smo od 2014. godine uredili naše javne finansije, zato što smo ojačali našu vojsku, jer smo uspeli da povećavamo plate i penzije, da opremimo vojsku. Uspeli smo takođe da donesemo suštinski dmeokratsku reformu i izbornog i političkog sistema. Nikada niko više neće ukidati cenzus od tri odsto. Nikada se ovo neće promeniti, to je jedna izvanredna demokratska norma, kako što je to izvanredna demokratksa norma to što ćemo imati 40 odsto žena na izbornim listama - rekao je predsednik.

Vučić je objasnio da ovo pitnaje nije pitanje rodne ravnopravnosti.

- To će ostati zabeleženo, kako što će ostati zabeleženo da je neko rekao da smo isključili jednu televiziju koja vodi apsolutnu kampanju protiv mene. Mi smo rekli dajte da emitujemo svuda. U laži su kratke noge. Možda su uspeli da slažu za Jovnajicu - rekao je Vučić.

On je naveo da će ovi izbori biti teški jer ljudi koji glasaju za SNS ne bi glasali za "bojkotaše".

Dobar predlog, u Čomićkino vreme nisu glasali za naše predloge Vučić je rekao da je SNS prihvatila i izglasala predlog poslanice DS Gordane Čomić, jer je važan za budućnost zemlje, iako se ona, podseća, dok je vodila Narodnu skupštinu, prema opozicionim poslanicima ponašala nedemokratski. Izrazio je zadovoljstvo što je SNS prihvatila predlog Gordane Čomić, dodajući da ih nije bilo sramota da ga izglasaju, jer je reč obavezi koju država ima prema ženama, koje su, kaže, i u životu i u politici racionalnije i gledaju u budućnost, ne u prošlost. "Poštovanje Vama, što se pokazali korektnost da izađete sa nekim predlogom i sa nečim što je važno za celu zemlju", poručio je Vučić poslanici DS. Ocenio je da su spuštanje cenzusa sa pet na tri odsto i usvajanje predloga da žene na lokalnim i republičkim listama budu zastupljene sa 40 odsto izvandredne demokratske norme ove vlasti. Na pitanje novinara kako vidi to što Čomić napadaju zbog prekida bojkota rada parlamenta, rekao je da neće da se meša u "njihove unutrašnje sukobe". On, međutim, ističe da Gordana Čomić svakako ne misli ništa dobro o SNS, a, kako kaže, ni on o njoj ne misli nešto "posebno dobro". "Sećam se kako je, kada je vodila Narodnu skupštinu, isključivala mikrofon opozicionim poslanicima, davala opomene i nije se pokazivala toliko demokratski. U njeno vreme nije izglasan nijedan amandman i zakon opozicije", rekao je Vučić.

- Mnogo stranaka može da pređe cenzus. Ja bih naravno voleo da najviše glasova dobijemo mi - rekao je Vučić i dodao da će boriti za svaki glas.

- Uradili smo najvažnije demokratske reforme političkog sistema koji se neće menjati u narednih 10 godina - rekoa je Vučić.

Govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Vučić je naveo da mi moramo da pokažemo razliku između nas i njih i da se njom ponosimo u nadi da je neće biti u budućnosti.

Želimo dobre odnose sa Crnom Gorom, ali nećemo dopustiti da nam zapuše usta i da kažu da nemamo pravo da se interesujemo za položaj Srba koji tamo žive, rekao je predsednik Srbije.

Da me ne muči KiM, rekao bih i 1.000 evra do 2025.

Upitan da li je tačno da nema radnika za projekat "Beograd na vodi", Vučić je rekao da je to tačno i da moramo nešto da uradimo po tom pitanju.

Vučić je konstatovao da u Srbiji fale radnici, što se vidi na primeru gradilišta Beograda na vodi, gde rade i radnici iz inostranstva, te naveo da je plan da se upravo sa povećanjem plata podstakne vraćanje naših ljudi iz inostranstva.

- Mnogo imamo da radimo, ali povećanjem plata gledaćemo da sve veći broj ljudi iz inostranstva vraćamo i da stignemo prosečnu platu od 900 evra što pre. Da mogu da vidim rešenje kosovskog pitanja, rekao bih 1.000 evra 2025. godine, ali ne vidim ga i to je ono što me muči i stavlja dodatne tegove na tas koji mi kaže da neće sve biti tako lako i jednostavno - rekao je predsednik Srbije.

Preneo je da je tokom jučerašnje posete Beogradu na vodi upoznao šestoricu momaka iz Turske, koji tu rade i čija je zarada 500 evra, uz "spavanje i hranu".

- Naši radnici imaju 700 evra, bez spavanja i hrane. Ali, nemamo radnika, a svi su mi se smejali kad sam na to upozoravao, kako pričam gluposti... -podsetio je Vučić. On je naveo da su tražili dozvolu da "uvezu" 150 radnika iz Indije.

- Ljudi u Beogradu imaju sada viši životni standard i misle da mogu da rade neke lakše, kancelarijske poslove i da budu bolje plaćeni - rekao je Vučić.

- Povećavanjem plata gledaćemo da vratimo što više ljudi iz inostranstva - rekao je Vučić i dodao da ga dodatno muči to što ne vidi rešenje kosovskog pitanja.

Boriću se za svaki glas i tražiću poštovanje rezultata

Vučić ističe da bi najviše voleo da SNS dobije najviše glasova, jer se, kako kaže, ne stidi tih glasova, dodajući da su uravo za vreme te stranke izgrađeni putevi, sređene škole i bolnice, uređene javne finansije, opremljeni vojska i policija...

On je dodao da je glasanje sveta stvar i da niko nema pravo da se ponaša neozbiljno, jer se glasa za budućnost dece, ali i države.

- Boriću se za svaki glas i tražiću poštovanje rezultata i rada - istakao je Vučić.

Kaže da će SNS svakako na izborima biti prva po broju glasova, bez obzira na to da li će stranke okupljene oko SzS izaći na izbore ili ne, ali da će biti borba da li će SNS moći da formira vladu ili će se, kako navodi, svi ostali za dan dogovoriti kako da sruše SNS i vrate zemlju u prošlost.