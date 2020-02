VUČIĆ: Raspisujemo parlamentarne izbore 4. marta! Pozivam ljude na jedinstvo i zajedničku borbu za dalji napredak Srbije

Predsednik Srbije izjavio je danas da će izbori biti raspisani 4. marta, te je pozvao narod na jedinstvo i razumevanje činjenice da se Srbija suočava sa brojnim izazovima, a da teški pritisci na Srbiju tek predstoje.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će parlamentarne izbore raspisati 4. marta, po povratku iz Vašingtona.

- Duga će biti kampanja, više od 50 dana. Svi imaju vremena da se spreme. Kada su duge kampanje, potrebno je ne juriti, jer ne možete da dostignete vrhunac kampanje, ako ne napravite najbolju taktiku, ali svi će imati dovoljno vremena da predstave svoje programe - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da se nada da će lista koju će sam voditi ostvariti dobar rezultat.

- Pozivam ljude na jedinstvo, na zajedničku borbu za dalji napredak Srbije i očuvanje mira. Da na sve izazove sa kojima se suočavamo, odgovorimo jedinstveno - rekao je Vučić. On je zamolio građane da razumeju sa kojim se izazovima zemlja suočava i ponovio da je uveren da će biti teških pristisaka na Srbiju, i po pitanju RS.

- Jer, kada govore RS, misle Srbija i traže da nađu bilo šta da zamere Srbiji - primetio je Vučić.

On je dodao da je u Srbiju stigao sistem "Pancir s", ali ukazao i da se zemlje u okruženju naoružavaju.

- Mi nemamo podršku NATO. Sami smo, svoji i moramo da imamo snažnu vojsku, da bismo mogli da opstanemo. Ali , da ne slušamo samo price kako se samo mi naoružavamo. Naoružavamo se manje nego Bugari - rekao je Vučić. Dodao je da će Srbija morati još ozbiljnije da ulaže u svoju vojsku, jer ne smemo da zastajemo za nekim.

Predsednik je nagalasio da to nije pitanje toga da li Srbija žel sukob sa nekim, niti ga on vidi, niti ga Srbija želi, ali ne da naša država ne sme da zaostaje, jer je to jedini način da se sačuva vojna neutralnos, suverenitet i nezavisnost.

- Na moje pitanje zbog čega se svi naoružavate, pošto ste svi u NATO, nema odgovora. Da nije zbog Austrije? Turske? Nemojte da se igramo - poručio je Vučić.

On je ponovio da je mnogo komplikvoana situacija u strateškom smislu, zbog čega se mora voditi računa da sačuvamo mir, da podižemo ekonomiju, uz birgu o penzionerima, radnicima.

"U SAD ću se susresti sa svima koji odlučuju o nama"

Predsednik Vučić najavio je da će se u Vašingtonu, gde će učestvovati na Američko-jevrejskom komitetu za javne poslove koji će okupiti oko 18.000 najviđenijih učesnika, među njima i dve trećine članova američkog kongresa, imati i brojne bilateralne susrete i mimo skupa na kojem će govoriti.

Najvažnija tema, kako je rekao, biće Kosovo.

- Videću se sa svima, posebno onima koji odlučuju o nama u SAD. Imaću I posebne bilateralne susrete, to je sasvim izvesno. U ponedeljak se sastajem sa šefom američke diplomatije Majkom Pompeom, zatim sa a savetnikom za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Robertom O'Brajanom, kao I sa američkim izaslanikom Metjuom Palmerom, Grenelom,i austrijskim kancelar Sebastijanom Kurcom... - rekao je Vučić.

Najavio je i da će ići u Pentagon.

Vučić je kazao da je pozvan od strane Američko-jevrejskog komiteta za upravne poslove (AIPAC), da predstavlja Srbiju.

- To nisam dobio zato što se zovem ili previzavm nekako. To sam dobio jer smo usvojili važne deklaracije o antisemitizmu I hlokaustu. Mnogo toga smo napravili. Poziv je rezultat svega onoga što smo uradili I poziv je velika čast za nas - rekao je on.

Vučić je ukazao da su mnogi poznati kongresmeni, koji su albanski lobisti, uložili veliki trud I napore da na skupu učestvuje I Hašim Tači, a to što nisu uspeli pokazuje kolika je čast poziv za učešće za našu zemlju.

"EU nikada tako brzo nije reagovala kao sada u podršci Kurtiju"

Vučić je istakao da nikada EU nije tako brzo reagovala kao što je to učinila povodom najave Prištine o delimičnom ukidanju taksi, koje su imale za cilj da dodatno slome Srbiju I unize rezultat ekonomskog rasta, u čemu, kako je konstatovao, nisu uspeli.

Vučić je, upitan zašto je EU pohvalila najavu Kurtija, dok SAD to ne prihvataju, rekao da EU u Aljbinu Kurtiju vidi svog velikog saveznika.

- Oni koji su podržavali njegov izbor, koji su, ne bih rekao bili blagonakloni uvođenju taksi, ali nisu želeli ništa da učine protiv njih, mislili su da mogu dodatno da slome Srbiju I unize rezultate u ekonomskom rastu. I pored taksi je Srbija bila, ne samo na Zapadnom Balkanu, već u Jugoistočnoj Evropi zemlja sa najvećom stopom rasta uz Mađarsku. Nisu uspeli - poručio je on.

Kaže da je EU požurila sa svojom izjavom, i dodao da su se izjasnili pre nas.

- Kod nas su svi ćutali jer nismo hteli da reagujemo dok dobro ne proučimo. EU je izašla pre nas. Nikada nisu bili tako brzi. Očigledno je bilo dogovarano u Prištini, preko posrednika, kakva reakcija treba da bude - naglasio je on. Kazao je da ne želi bilo koga uvredi, bilo čiji trud, ako postoji, da nipodoštava, ali mora da pruzna da ne razume reakciju.

- Uveli su takse koje traju već 15 meseci. To nisu takse, već prekid trgovine sa centralnom Srbijom. Očekujete sada da posle 15 meseci kažemo "vi ste heroji, svaka čast". Najpre ćemo da vidimo šta ste nam uradili. Uništili ste nam poziciju na tržištu, napravili štetu u visini od 500 miliona evra - istakao je on.

Vučić je rekao i da je imao pozive iz više evropskih zemalja koji su mu savetovali na lep način da to prihvati I kaže da se radi o koraku napred.

- Rekao sam da ne možemo da prihvatamo, da ne razumemo mnoge stvari, ali da najgluplji nismo - preneo je on.

U vezi disonatnih tonovima između Prištine i SAD oko Kurtijevog uslovljene najave ukidanja taksi, Vučić je skrenuo pažnju je da kada se pogleda albanska scena da LDK u potpunosti sluša šta Amerikanci kažu, Hašim Tači uvek igra igru, pa takoci kaže da podržava Amerikance, ali onda na terenu kaže Kadriju Veseljiju da kaže da je protiv ukidanja taksi.

Kada je reč o Aljbinu Kurtiju on on je rekao da pojedine evropske zemlje pokušavaju da imaju najveći uticaj na Kurtija.

- Ima tu različitih stvari. Njegova supruga je Norvežanka. Pri čemu mislim da nije uvek od apsolutnog uticaja, ali imaju svoju politiku - dodao je on.

"U narednih mesec i po sa najvažnijim svestkim zvaničnicima"

Predsednik je najavio da će se u narednom periodu, sastati sa nekoliko najznačajnijih svetskih zvaničnika, uključujući nemačku kancelarku, ali i predsednike Rusije i Kine.

Vučić danas putuje u Vašington, gde će razgovarati sa visokim zvaničnicima Bele kuće, ističući da ta poseta važna, jer, kako je rekao, ako ne možemo od Amerikanaca da napravimo prijatelje koji će nas u svemu podržavati, onda da napravimo prijatelje koji neće u svemu biti protiv nas.

Ponovio je da nema iluzija da će se stav SAD po pitanju KiM promeniti, ali rekao da možemo da probamo da zauzmemo drugačiju poziciju u američkim očima, nego što je bio slučaj do sada.

- Posle toga nas čeka put u Nemačku, razgovor sa Angelom Merkel. Posle toga očekujem razgovore sa Kinezima, ponovo razgovore sa Putinom. I to će se sve događati u narednih mesec i nešto više dana - rekao je Vučić.

"Srbija pokazuje solidarnost,ali neće biti parking za migrante"

Ako neko stvarno misli da treba da u Srbiju u jednom trenutku da ubaci 100, 150 ili 200 hiljada migranata - to se neće dogoditi, poručio je predsednik Vučić na pitanje novinara šta će se dogoditi ako Turska odluči da otvori granicu za najmanje dva miliona migranata.

Srbija će, kako je rekao, zaštititi svoje nacionalne i državne interese. Prvo treba da pokažemo solidarnost, drugo poštovanje i pokazivanje ljudske dobrote i gostoljublja i treće zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa.

- Nećemo dopustiti da od Srbije naprave paking za svoje ratne i mirnodopske ekonomske igre, to se ne će dogoditi. Ne moramo da podižemo zid, imaćemo dovoljno snage da uz naše snage bezbednosto, vojsku i policiju da boezbedimo granice Srbije - rekao je Vučić, upitan kako vidi neslaganje između Turske i Rusije u Siriji i mogućnost nove migrantske krize.

Vučić je istakao da ako dođe do nove migrantske krize da bi trebalo da pokažemo solidarnost i poštovanje prema tim ljudima.

- Ali, ne znate u kom smeru će da se razvija ta kriza, ako neko stvarno misli da treba da jednom trenutku da ubaci u Srbiju 100, 150 ili 200 hiljada, ljudi to se neće dogoditi - poručio je Vučić.

Na pitanje šta je plan države, Vučić ističe da prvo treba videti koliko bi migranata došlo u Srbiju.

Kroz našu teritoriju je prošlo mnogo više od od 800 ili 900 hiljada migranata. Mi možemo u svakom trenutku 10.000 ljudi da izdržimo, ali kako neko misli da mi mozmeo da budemo parking za migante, taj film neće gledati.

Napomenuo je da nam se dogodilo da ovih dana imamo više vrućih tema, situaciju u regionu po pitanju Crne Gore, BiH, KiM, korona virus, ali i rasplamsavanje sukoba u Idlibu što može da dovede do nove migrantske krize.

- Obično imate tri stvari kako kažu ljudi, a ja čekam šestu. Uspeli smo da u januaru imamo ubedljivo najveći rast privrede u Evropi od 6,5 odsto. Sada čekamo da se Kinezi izbore sa koronom - rekao je Vučić dodajući da su Hbis i Ziđin dva od tri najveća izvoznika u Srbiji.

Želim zato da pozovem ljude na jedinstvo da se izborimo i sa virusima koji haraju u Aziji i Evropi , da pobedimo i sve tesksoće u reigonu i da sačuvamo mir i stabilnsot i da ne preduzmemo prema bilo kome agresivne korake, ali i da se sačuvamo u i u migrantskoj krizi, poručio je predsednik Srbije.

"Potrebno je jedinstvo naroda"

Vučić je ponovio da će Srbija povećavati penzije koliko i plate, ali da je za sve to potrebno jedinstvo naroda.

- Sve što sam govorio o našem velikom rastu i izgradnji infrastrukrture, povećanju plata i penzija za penzionere, što znači da uvećavamo penzije gotovo istom brzinom kao i plate što znači bolji živiot i standard za naše penzionere. Za sve to nam je potrebno da budemo jedinstveni da budemo zajedno da bi smo to izgurali - poručio je Vučić.

- Pozivam ljude u Srbiji na jedinstvo, borbu za napredak i da na sve ove izazove snažno odgovorimo - rekao je predsednik Srbije.

"Ne tražimo 'veliku Srbiju',već prava za srpski narod"

Ne tražimo 'Veliku Srbiju', već jedino tražimo da Srbi imaju prava koja su zagarantovana svim drugim građanima, koji pripadaju nekim drugim nacijama u odnosu na relativno većinsku u Crnoj Gori, poručio je predsednik Vučić.

- Tražimo da Srbi imaju prava kakva imaju Albanci u Severnoj Makedoniji i ništa više od toga. To su demokratska načela, u skladu sa demokrastkim uzusima i najvišim svetskim standardima. A, to što ćete nekoga da uvredite, da istaknete etiketu "Vi to radite", mi nećemo - istakao je Vučić.

On je time odbacio optužbe crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, koji je u inetrvjuu Rojtersu rekao da su "aktivirani svi mehanizmi realizacije projekta velikosrpske države i da je Crna Gora takođe meta".

- To je, naravno neistinito. I znam da i on zna da je to neistinito - naglasio je predsednik Srbije.

Kako je primetio, ako je tako lakše, i ako neko misli da će rečnikom 90-ih i 2000-ih da pridobije međunarodnu javnost, ne mora mnogo da se trudi, jer će Amerikanci uvek ići protiv SPC, zato što misle da Ruska pravoslavna crkva ima značajan uticaj na SPC i uvek će naći razlog da podrže sve koji su protiv srpske crkve.

Evropljani će, ističe, uvek da se prave nevešti i tražiće uvek što manje priče o etnitetu, srpskom naordu.

- Jedino na šta nemaju odgovor, to je moje pitanje za sve njih, pa i za Đukanovića. I moj odgovor - ne tražimo nikakvu 'Veliku Srbiju', jedino što tražimo je da Srbi imaju prava zagaranotvana svim drugim građanima koji pripadaju nekim drugim nacijama u odnosu na reklativno vehinski i ništa više od toga - nagalsio je Vučić.

Podrška srpskom narodu u Crnnoj Gori je potpuno normalna, dodao je predsednik Republike.

- Ako pogledate njihove vesti, kad se skupi njih 10-15, to je strašna podrška obespravljenom crnogorskom narodu u Srbiji. Zamislite to. A procentualno ih je oko 40 puta manje nego Srba u Crnoj Gori - primetio je Vučić.

Istakao je, pak, da ni to nije važno, jer će Srbija učiniti sve što je potrebno da se osećaju kao građani ove zemlje, te da on sam ne želi da prihvati da se vodi bilo kakva kampanja protiv njih.

- Ali, nekima je to uvek jedina politika, da uvek za sve optuže Srbiju, ali neće to biti glavna tema u Vašingtonu, već Kosovo - dodao je Vučić.

On je napomenuo da tokom posete Vašingtonu neće biti ni lakih razgovora u poziciji Srbije u odnosu prema BiH. Na pitanje šta očekuje da će čuti u SAD po pitanju BiH, Vučić je rekao da očekuje da će čuti da je Milorad Dodik kriv za sve i da je RS teg oko vrata svima.

- Od mene će čuti drugačije stvari, da je RS ustavna kategorija BIH, da je stvorena Dejtonskim sporazumom i da je to bio 'sine qva non' za uspostavljanje mira u BiH - rekao je Vučić.

Sagovornicima će, kaže, preneti i da je suviše pristrasno kada se optužuje samo jednu stanu, dok istovremeno ne žele da analiziraju šta je neko stavio u svoje dugotočnr planove i programe,i prave se da to ne vide i ne čuju, zarad sopstvenih kratkoročnih ciljeva.

- Postaviću i pitanje šta je Srbija uradila pogrešno da bude svaki put meta najžešćih napada i da svaki put ćutite na to i da se svi pravite nevešti - rekao je Vučić.