KOJČIĆ: Vučić je svojim političkim delovanjem promenio percepciju Srbije u očima američke administracije (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ramu svog političkog aktivizma doprineo je izgradnji jake Srbije, kao i snažne pozicije za pregovore sa Amerikom, rekao je Dragoljub Kojčić, direktor Zavoda za udžbenike.

Komentarišući pitanje Kosova i Metohije, kao i najnoviju poruku Grenela Albancima, da moraju da ukinu takse, inače SAD odmah povlače vojsku sa Kosova i uvode sankcije, Kojčić je rekao da je to najveće političko iznenađenje danas u svetu.

„Sve drugo smo mogli i da predviđamo, ali ovo zaista nismo. Mi smo gotovo 15 godina bili na udaru američke spoljen politike, koja je takođe imala neku svoju evoluciju“, rekao je Kojčić.

Kako kaže, smatra da će i globalni sukobi istok-zapad polako da se spuštaju, ali i dodaje, da je za nas najbitnija promena stava SAD.

„U SAD postoji i duboka država od prethodnih administracija i ne može preko noći da se promeni inercija politike. Predsednik Srbije je u ramu svog političkog aktivizma gostujući i pozivajući goste ovde doprineo svemu tome. Kao kruna toga došlo je gostovanje i govor na konferenciji u Američko-izraelskom komitetu, posle čega i dolazi do nekih bitnih promena“, rekao je Kojčić, i dodao da je Vučić promenio percepciju Srbije u očima američke administracije.

Kako kaže, ona se jako teško menja, i dodaje da je bilo bitno da se pokaže da Srbija nije neprijatelj, kao i da se Srbija osnaži po svim segmentima.

„Gradeći snažnu Srbiju mi smo izgradili snažnu poziciju za pregovore sa Amerikom. Mi smo počeli sami sebe da poštujemo“, rekao je Kojčić.

Kako kaže, kada počneš da poštuješ sebe, počinju i drugi da te poštuju.Kojčić je rekao da je insistiranje naše politike upravo mir na Balkanu, koji bi doveo do novih investicija.

„Mi smo bili zemlja bez industrije, sada se nalazimo u procesu reindustrijalizacije“, rekao je Kojčić.

Komentarišući provokacije da bi Srbija trebalo da izađe na more, Kojčić je istakao da strategijski i istorijski interes Srbije da izađe na more.

„Nama bi izlaz na more bilo dobijanje daha koji nje za nas neophodan“, rekao je Kojčić.

Komentarišući novi virus koji se širi svetom, i to što je sve više obolelih od koronavirusa, Kojčić je rekao da smatra da nema mesta panici, ali da se treba pridržavati uputstava kada je preventiva u pitanju.

„Svet je jedan i jedinstven, i moramo da shvatimo da nam je sudbina nedeljiva. Koronavirus smatram kao jedno ozbiljno upozorenje i nadam se da će preko SZO i drugih ustanova pod kontrolom UN, da se oseti neophodnost negovanja duha zajedništva“, rekao je Kojčić.

Kako kaže, bez univerzalnog zakona nema mira u svetu.

„Svet mora da se vrati jedinstvenim zakonima“, rekao je Kojčić.

On je rekao da kada god se nešto tako spektakularno pojavi, to, dodaje, jedva dočekaju i teoretičari zavere.

„Mislim da se Kisindžeru pripisuje da je izrekao: „Ja nisam paranoik, ali to ne znači da me ne prate“. Hoću da kaže, da verujem da to dođe prirodno, ali da nije isključeno da se i neko kasnije i uplete u celu priču. Čak iako nije inicijalno zavera i podmetačina, nije isključeno da kasnije neko to koristi“, rekao je Kojčić.