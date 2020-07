GRADONAČELNIK NOVOG SADA MILOŠ VUČEVIĆ OSUDIO SINOĆNE NAPADE NA GRADSKU KUĆU: Sram vas bilo, kukavice, ali branićemo grad putem institucija i organa

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najoštrije je osudio sinoćne vandalske napade na Gradsku kuću u tom gradu.

- Ne mogu da prećutim ovaj vandalski, huliganski, kukavički čin grupe bezumnih mrzitelja grada Novog Sada. Ne mogu da ćutim na ovo što su nam juče radili u Novom Sadu, na ovaj kukavičluk neviđeni i intenzitet mržnje prema svemu u Novom Sadu. Ono što se juče desilo u ovoj zgradi, nije se dešavalo od 1825. kada je podignuta ova zgrada. Menjale su se vlasti, države, sistemi, bilo je ratova i okupacija, trpeo je grad razne napade i spoljne i unutrašnje, ali nikada niko nije razbijao Gradsku kuću, simbo grada Novog Sada. Ovo nisu uradili Hortijevi fašisti 1942. Ovo nije rađeno ni kad je sprovođenja novosadska racija. Razne stranke su bile i u Gradskoj kući i razne stranke su protestvovale ispred nje. Nikada niko nije ni jednu nalepnicu zalepio na Gradsku kuću. Rekao sam vam i pre nekoliko meseci kada su počeli da oblepljuju Gradsku kuću da je to napad na grad. Vrlo brzo su sa nalepnica došli do cigli i baklji. Ove bitange juče koje su napadale Gradsku kuću i pokušali da zapale simbol Novog Sada su najveće kukavice koje postoje i mrzitelji Novog Sada. Oni nemaju veze sa ovim gradom bez obzira na to šta im piše u ličnoj karti. Nemojte samo neko od vas da mi kaže da to ima veze s krona virusom. Čime su nezadovoljni? Time koliko smo pomogli privredu ili sa besplatnim vrtićima u Novom Sadu, sa više radnih mesta ili sa duplo većim budžetom? Pa, i ako ste nezadovoljni, nemate pravo da razbijate! Vi ste fašisti! Kada sam ja bio u opoziciji, ni kamenčić nisam bacio u Novom Sadu, a bio sam opozicija i tokom 1990-ih i 2000-ih - rekao je Vučević.

On je pokazao slike demonstranata koji gađaju kamenicama Gradsku kuću, a kasnije i slike koje prikazuju šta je iza tog napada ostalo.

- Pogledajte ove „junake“ kako se bore za demokratiju protiv tiranije države i policijskog terora. Tako je policija terorisala da su oni pola sata razbijali Gradsku kuću i pokušali da je zapale. Bacali su kante, kamenice na Gradsku kuću noseći srpsku zastavu, jer zaboga, tu je neki gradonačelnik iz SNS, pa možemo to da uradimo. Sramota me je što neko nosi zastavu i napada Gradsku kuću – to je moja zastava - istakao je gradonačelnik Vučević.

Pokazujući sliku kamenica koju su jutros zatekli u Gradskoj kući, Vučević je poručio:

- Mogu samo da im kažem – neće sa ovim nikada ući u Gradsku kuću. Sa glasovima građana da ili mogu da dođu kao građani ako imaju neku želju, ideju ili inicijativu, ali sa ovi kamenicama nikada neće ući u Gradsku kuću. Razbijali su arhive, ormane, prozore…. Protiv čega se oni bore- protiv odluka Kriznog štaba, protiv gradonačelnika, predsednika, policije? – zapitao je gradončelnik.

- On je naveo da će štetu nastalu na Gradskoj kući proceniti Zavod za zaštitu spomenika kulture, jer je reč o spomeniku kulture, ali je istakao da je verovatno nematerijalna šteta mnogo veća, jer je bačena ljaga na ceo grad i ljude u njemu.

- Ušli su u stranačke prostorije, silni junaci su prebili čoveka koji je tu bio. Apelujem na policiju da ne dozvoli više da se nijedan sekund vrši teror nad Gradskom kućom. Policajac koji je izašao pred njih dobio je limenku u glavu. Hoću da poručim i „velikom junaku“ koji je na svim protestima u Novom Sadu da ne laže više da je neko došao iz drugih stranaka da razbija Gradsku kuću! Sram da ih bude! I danas i sutra i prekosutra sam ovde na svom poslu i neće me oterati, mogu da me pobede na izborima, ja u im čestitati i da onda mogu vode grad. Na kamenicama, bakljama, Molotovljevim koktelima, razbijenim glavama, neće doći na vlast. Molim sve Novosađane koji su ovo teško doživeli, jer sam dobio veliki broj poruka, vidim da su ljudi očajni, doživljavaju da je neko njihovu kuću napao, jer ovo i jeste kuća svih Novosađana. Ponavljam, ovoga nije bilo ni za vreme okupacije, ovo nisu radili ni fašisti, ovo nikada niko nije uradio! Branićemo Novi Sad putem državnih institucija i organa, zakon će se poštovati i molim građane da koliko god ovo bude teško ostanu mirni i da niko ne pokušava da uzima pravdu u svoje ruke, jer će njima samo tako dati povoda da naprave haos na ulicama grada, da dođe do bratoubilačkog rata građanskih nemira. Neki su juče i privedeni i verujem da će država nastaviti akciju. Ne želim da poistovetim ljude, ne mislim da su svi koji su bili na protesnim šetnjama došli da bi lomili. Bilo je oko 1.500 ljudi, najveći deo nije došao da lomi. Ovde se radio 200-300 militantnih ljudi, pripadnika i levih i desnih frakcija i isključivo su politički motivisani. Ovo niej građanski bunt protiv Kriznog štaba ili korona virusa. Koliko je to dobro za širenje korona virusa, bojim se da ćemo videti u narednih desetak dana, a onda će opet vlast da bude kriva. Ono što je juče jedino dobro, jeste da imamo manji broj zaraženih - 41, imamo blagi trend padanja, ali verovatno će slediti eskalacija. Moja ključna poruka je da će grad nastaviti dalje da se bori za nova radna mesta, bitno je da gradimo nove fabrike, nove IT centre i obnavljamo škole i obdaništa, da gradimo podzemne garaže, rekonstruišemo SPENS, izgradimo četvrti most i budemo Evropska prestonica kulture, da budemo dobro mesto za život gde žive vredni i pristojni ljudi, raznih političkih ubeđenja, ali ljudi koji vole svoj grad i svoju državu. Čija različitost ne može da dovede do političkog sukoba. Voleo bih da roditelji izgrednika plate ovu štetu, jer ćemo ovako svi morati da platimo iz budžeta. Još jednom molim Novosađane za mir i da pusti o državu da radi svoj posao – rekao je Vučević, dodajući da je tokom protesta šest osoba bilo lakše povređeno.

Odgovarajući na pitanja novinara, on je poručio da je njegov lični stav da bi voleo da je policija odlučnije reagovala.

- Ne dajem sebi za prav da bolje znam od policije kada treba da se reaguje, ali mi je nejasno da neko uđe u Gradsku kuću i razbija je. Ovo je bio apsolutno sinhronizovan napad sa napadom na Dom Narodne skupštine u Beogradu. Ovo nisu spontani napadi, već dolaze pripremljeni. Pozivaju jedni druge da nose fiziološki rastvor zbog suzavca, da se nosi više majci zbog preobuke… Oni su radikalne političke grupacije, odlično pripremljeni za incidente. Nastaviću da se borim za Novi Sad, i da neću dati ostavku koju traže demonstranti. Mogu da me smene jedino na izborima ili ako odlučim da ne radim ovaj posao. Kamenicama, bakljama, uvredama, neće me smeniti, jer time ne bih izdao samo sebe, svoju porodicu, ljude koji su glasali za mene, već ceo grad, jer bismo time dozvolili da sila jačeg zavlada - rekao je gradonačelnik.