Prof Dejan Miletić iz Centra za globalizaciju ocenio je da na protestima postoji neka koordinacija i da se procenjuje kako treba delovati da bi se održala "vatra" protesta.

-Tu ima dosta mladih ljudi koji veruju da tim protestima obeležavaju svoju generacijsku borbu za bolju Srbiju - rekao je Miletić za Pink podsetivši da tu ima i stranaca rekavši da se stalno novi pojavljuju.

Miletić smatra da tu ima i "regionalnih prstiju" koji su se umešali, napomenuvši regionalne medije i način na koji oni izveštavaju o protestima u Beogradu.

-To je jasan signal kako oni doživljavaju celu situaciju, kako vide da ova dešavanja štete ugledu Srbije i da to njima nekako vrlo prija - rekao je Miletić.

Politički analitičar i odbornik SNS u Skupštini grada Nebojša Bakarec rekao je da je ovo "matrica" koju možemo da vidimo od 2016. godine.

-Te godine smo imali izbore, svaki put posle izbora se isto događa - rekao je Bakarec, dodajući da su moćne evropske države koje žele da upravljaju kosovskim pregovorima angažovale "podizvođače".

-2016. godine smo imali proteste u kojima Đilas nije učestvovao, nije ih podržavao. On je tada podržavao Aleksandra Vučića kada je bio predsednik KSS, 2017. godine se on već uključio i finansirao je one proteste koji su trajali 45 dana svaki dan zato što je Vučić osovojio 55 odsto- rekao je Bakarec.

Podsetio je i na 2018. godinu, na gradske izbore, gde je učestvovao Đilas.

-Tada je video da mu se ne sedi u parlamentu pa je organizovao one proteste, ni zbog čega i gde su završili u onom bednom šatorčiću u Pionirskom parku, jer ih je bilo sramota od njih samih - rekao je Bakarec.

On je ocenio da su ovi protesti pokušaj držabnog udara i da na protestima nema zahteva.

-Jedini zahtev je da se vlast sruši u krvi i nasilju i oni to pozivaju od 2018. godine - naglasio je Bakarec.