Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je posle Samita na Bledu iistakao da je očigledno da se rađaju nova i drugačija viđenja situacije Evrope.

-To što smo mogli da vidimo na Samitu je drugačiji odnos prema Srbiji - ocenio je Vučić, dodajući da je Orban pričao da je veoma važno da Srbija bude primljena u EU.

-Ja sam kao predstavnik relativno male zemlje bio uzdržan po tim pitanjima, ali sam ukazao na dvostruke aršine i licemerna rešenja, očekujući poštovanje EU, koje mi ukazujemo prema njoj, u želji da budemo deo EU što je moguće pre - rekao je Vučić novinarima posle panela na kojem je učestvovao sa više evropskih lidera.

On je istakao da se na panelu mnogo toga moglo pročitati i između redova.

-Prisustvovao sam mnogim panelima, nekada je to dobijanje medijskog prosotra, nekad gubljenje vremena u pravom smislu te reči, a ovo je bilo sve samo ne to. Ovde je moglo mnogo toga da se čuje, vidi i oseti - rekao je Vučić.

On je naveo da je bugarski premijer Bojko Borisov govorio sasvim iskreno o tome da nije postojalo solidarnosti u Evropi, što je, podseća Vučić, on govorio na početku pandemije korona virusa.

-Kad sam ja to govorio na početku pandemije, ono što je danas Bojko rekao, cela Evropa mi je skočila za vrat, a danas je to rekao i Borisov - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da je premijer Češke Andrej Babiš na panelu rekao da bi Bugarsku, Rumuniju, Hrvatsku i Srbiju odmah trebalo primiti u Šengen, što bi, kako je rekao predsednik Srbije, za građane i privredu značilo mnogo, pre svega prekogranični promet bez ograničenja i zaradu ekonomije. Dodao je i da je premijer Mađarske Viktor Orban sa puno poštovanja govorio o Srbiji i o važnosti ulaska Srbije u EU, i zbog bezbednosnog aspekta.

Vučić je rekao da je na Bledu imao dobre razgovore sa slovenačkim premijerom i predsednikom Janezom Janšom i Borutom Pahorom i da misli da su rešeni određeni problemi. "Mislim da smo dobro razgovarali o bduućnosti celog regioina i važno je da u Sloveniji imamo saveznika", rekao je Vučić.

"ZAHVALAN SAM NA PODRŠCI KOJU MERKELOVA PRUŽA SRBIJI"

Kaže da je zahvalan Merkelovoj na podršci koju SRbiji pruža i dodao je da dugo sa njom nije imao razgovor "jedan na jedan".

-Kad kažem dugo mislim na nekoliko meseci bilo lično ili telefonski, a razgovarali smo pre svega o KiM i putu Srbije ka EU - istakao je predsednik.

Zahvalio je Merkel na pomoći koju Nemačka pruža Srbiji. Vučić je rekao da je ona ponovila isto što je rekla posle konferencije u Parizu, gde su bili i Hoti i drugi, kako on sve više koristi iskustvo i pokazuje manje emocija i dodao da će se truditi da tako i nastavi.

-Ohrabrila me pred put u Vašington i Birsel i sada sa svom energijom i podrškom koju imam od strane našeg naroda, uz ovaj razgovor sa Merkel, još sa čvršćim stavom putujem na ta dva važna mesta, Vašington i Brisel - naglasio je Vučić.

Vučić je dodao da su konstatovali koliko je značajan sporazum koji je nedavno potpisan sa nemačkim ministrom za privredu i energetiku Altmajerom.

"POŠTUJEM ŠTO LAJČAK GOVORI O NORMALIZACIJI ODNOSA"

Što se tiče razgovora sa Lajčakom, on kaže da veoma poštuje što Lajčak govori o normalizaciji odnosa.

-Govorili smo o postizanju kompromisnog rešenja, kako da Srbiju uvedemo u EU, kako da obezbedimo da naši građani budu mnogo bogatiji - istakao je on.

Naglašava da je sa Lajčakom, koji je specijalni izaslanik EU za dijalog između Beograda i Prištine, imao otvoren i iskren sastanak.

Vučić je na Bledu rekao da je Lajčaku rekao koji su ciljevi Srbije, a to je, dodaje, pre svega ispunjavanje Briselskog sporazuma, odnosno formiranje Zajednice srpskih opština.

Govorili su, dodaje, i o kompromisnom rešenju između Beograda i Prištine, kako doći do tog rešenja, kako da se Srbija izbori za svoje interese, kako Srbiju uvesti u EU i kako obezbediti građanima Srbije da budu uspešniji.

Primetio je da se svaki politički razgovor na kraju svede na ekonomiju, te je, ističe, i tema koja se najviše provlačila danas na Bledskom forumu bila upravo ekonomija.

Vučić je naveo da se govorilo o tome kako će napredne ekonomije imati pad od 10 odsto, zemlje centralne Evrope od šest odsto, dok će, kaže, Srbija imati najbolju ekonomiju u Evropi. Očekuje da će stopa rasta u Srbiji biti oko nule, što je, navodi Vučić, iznenadilo sinoć na večeri neke evropske zvaničnike.

Vučić je istakaoda je poraz Srbije kada imate najgoru ekonomiju u Evropi, kao što je bilo za bilo za vreme bivše vlasti, a da je pobeda kada imate najveći rast.

-Zato se ja uvek rukovodim da su pobede bolje od poraza. Morate u politici da naučite da izgubite izbore. Uvek sam čestitao protivnicima koji su pobeđivali, a oni ne umeju i kada su poraženi i kada su brutalno poraženi - rekao je Vučić dgovarajući na pitanja novinara o izjavi Bojana Pajtića da je Vučić kriv što Srbija ima brojne nacionalne poraze i da svu odgovormnost svaljuje na one koji su se tokom devedesetih borili protiv njegove politike.

Komentarišići izjavu Pajtića da je Vučić u svojoj zemlji silan, a sitan u svetu i snishodljiv prema Viktoru Orbanu, a kamo li Donaldu Trampu, Vučić je rekao da je "opšte poznato da je on, Vučić, mali". "

Orbana doživljavam kao prijatelj naše zemlje, Donalda Trampa kao velikog lidera. Ja sam mali, a on je veliki (Bojan Pajtić). Uvek je bio veliki, ali kada je trebalo nešto da se ukrade", rekao je on.

On je dodao da nijedan svetski lider koji je sa njim ruzgovarao ne misli tako, već da poštuju Srbiju zbog toga što im on sve u lice kaže šta misli.

On je Pajtića pitao kako to da se nije sreo ni sa desetim delom lidera sa kojima sam se on sreo.

-Nisu ugostili premijera Japana, 17 puta ili 18 puta sam razgovarao sa Angelom Merkel, 18 puta sam pričao sa Putinom - naglasio je Vučić.

Kaže da neka narod sam vidi kada uporede stvari, i da pobede ne mogu jer ih narod neće.

Odgovarajući na pitanje novinara na Bledu o pozivu Angele Merkel, tajmingu tog poziva i činjenici da je Miroslav Lajčak "dobio" ceo panel od 45 minuta, Vučić je ukazao da je razgovor sa Merkelovom obavljen, inače, na njegov zahtev, a da svakako može da se kaže da naravno da nije sve slučajno, zgusnuto.

Sa Merkel se ističe po drugi put čuje na njegov zahtev.

-Ja to retko koristim i nemačka kancelarka mi ponekad čak to i zameri i kaže 'zašto ne pozoveš češće? Uvek sam spremna da razgovaramo' - preneo je Vučić.

Kaže da sve što se zbiva naravno nije slučajno i da se ticalo Vašingtona i Brisela. Vučić je takođe naveo da je sinoć na večeri čuo nove ideje za region i Evropu, i to od ljudi koji, kako kaže, nemaju strah da to iznesu.

PRIHVATAM JEZIK ARGUMENATA, ALI NEĆU PRIHVATITI JEZIK UCENA Vučić je naglasio da će Beograd u razgovorima sa Prištinom prihvatiti jezik argumenata, ali da neće prihvatiti jezik ucena, te da je od nemačke kancelarke i regionalnih lidera dobio podršku za racionalan i pragmatičan pristup dijalogu. Upitan šta očekuje od predstojećih razgovora predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu, a potom i u Briselu, Vučić je rekao da Beograd želi da nastavi dijalog sa Prištinom pod okriljem Brisela, a da se na sastanak u Vašingtonu ide kako bi se razgovaralo o važnim ekonomskim temama. -Verujem da je moguće da postignemo dogovor o ovim pitanjima koja su značajna za Srbe i Albance na KiM i koja su značajna i za Beograd i za Prištinu - rekao je Vučić novinarima na Bledu, gde je učestvovao na 15. Bledskom strateškom forumu. On je naglasio da je sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom razgovarao o detaljima i da je dogovoreno da se 27. septembra ponovo vide, nakon čega se očekuje intenziviranje razgovora u Briselu. -Mi se nikad nismo plašili razgovora i dijaloga i time smo pokazali našu snagu, a ne slabost - rekao je Vučić.

Dodao je da će Srbija morati sve više da se oslanja i na Poljsku kada je reč o evropskom putu, koja, kako kaže, postaje sve moćnija sa Višegradskom četvorkom i postaje "druga Nemačka".

-Prvi put sam slušao druge ideje koje se tiču regiona, ne samo odnosa Beograd-Priština, već i BIH. Očigledno mnoge zemlje ljudi smatraju da je vreme za različite vrste promena u Evropi, da je pandemija kovid 19 ubrzala promene, a mi moramo da gledamo kako da se u svemu tome pronađemo - rekao je Vučić.

Kako kaže, važno mu je da se svest srpskog narodna 2020. godine podigla i dodaje da očekuje sa Crnom Gorom očekuje prostojnu i normalnu saradnju sa tom zemljom i da ne misli da će biti nekih nemira.