PETRONIJEVIĆ ZA PINK: Dokumenti iz Specijalnog suda koji su stigli do veterana takozvane OVK DOVODE U OPASNOST SVEDOKE! (VIDEO)

Goran Petronijević, advokat, govoreći o dokumentima za koje se sumnja da su dosijei Specijalnog suda za zločine OVK, a koji su dospeli u sedište ove nekadašnje organizacije, kaže da se najverovatnije radi o podacima u elektronskoj formi.

Petronijević je rekao da je značajno što potpredsednik Organizacije veterana OVK Nasim Haradinaj sada pravi jednu vrstu farse, predstave od dokumenata koje su dobili.

- Ja sam odmah u startu rekao da to sigurno nije dobijeno u papirnoj formi kako oni predstavljaju... To su očigledno iscureli podaci, a prema informacijama koje su se do sada pojavljivale očigledno je da se nešto dogodilo - kazao je Petronijević za Novo jutro TV Pink.

Petronijević kaže da tužilaštvo potvrdilo da su neki dokumenti autentični i dodaje da to dovodi do zaključka da su takvi i ostali.

- To je moglo da iscuri u elektronskoj formi i to se obično i tako radi u ovo savremeno vreme. To je neki eksterni hard disk sa dokumentima i oni sada to pregledaju i vrše selekciju, štampaju - naveo je Petronijević.

Prema njegovim rečima, sve je veća verovatnoća da su ti dokumenti originalni, odnosno autentični.

- To dovodi u opasnost postojanje i suda i tužilaštva i u velikoj meri dovodi, što je najgore i najopasnije, u opasnost svedoke koji se u tim postupcima pominju - naglasio je Petronijević i dodao da su sud i tužilaštvo morali da reaguju prvog trenutka i zaštite svedoke.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, povodom objavljivanja optužnica i u albanskim medijima kaže da je objavljen predlog optužnice na 260 strana koji se odnosi na, kako kaže, vrh ledenog brega, to jest na vrh OVK gde su Tači, Veselji i Seljimi.

- Top čenel je počeo da objavljuje dokumenta. Ta dokumenta su zapravo zvanična dokumenta koja su pribavljena putem Ministarstva inostranih poslova Kosova i tu imamo poimenično 87 slučajeva - kazao je Beriša.

Kako dodaje, dokumenta su namerno objavljena i najteže je sada zaštiti svedoke.