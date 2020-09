Vulin: Sreća pa Andrej nije Đilas, on neće plakati pred kamerama

Lažovi koji autoritetom institucija u kojima se nalaze pokušavaju da opravdaju svoje laži, lažovi koji nikada nisu pitali šta je sa postupcima protiv Đilasa i ostalih koji su označeni kao nosioci korupcije u izveštaju koji je podnela Verica Barać, kao dokaz korupcije navode da „paori pričaju da je Andrej Vučić vlasnik sve zemlje u Vojvodini“, ne kažu koji paori, ne kažu kada su to i kome rekli, ne kažu ni koje zemlje je Andrej vlasnik, samo da su im to rekli„paori“, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin i dodao:

- Lažovi nisu naveli ni jedan jedini dokaz svojih paorskih priča, a čak su dodali, jadajući se tajkunskom NIN-u, da za njihove tvrdnje „nema dokaza“ i za to su optužili institucije ne ostavljajući ni najmanju mogućnost da dokaza nema zato što nema šta da se dokaže, a ne zato što neko nešto krije.

Prema Vulinovim rečima, osnovna pretpostvaka u našem pravnom sistemu je pretpostavka nevinosti, niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, a dadokaze krivice mora da pribavi onaj ko optužuje.

- To pravilo važi za sve osim za članove porodice Aleksandra Vučića ili za njegove prijatelje. Za takve ljude dokazi nisu potrebni a nevinosti nema, krivi su zato što postoje i sa njima će se tajkunski medji i članovi raznih saveta obračunavati dokle god budu bili deo života predsednika Vučića i dok god predsednik ne ostane sasvim sam. Andrej Vučić je Aleksandrov brat, i to je njegova optužnica i njegova presuda i neće proći ni jedan dan a da ne pročita neku laž o sebi i svojoj porodici. Sreća pa Andrej nije Đilas, on neće plakati pred kamerama", rekao je Vulin.