Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, demantovao je, u emisiji Pravac, autora i voditelja Aleksandra Vasića, tvrdnje članice vladinog Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić, o navodnoj nezakonitoj kupovini zemljišta u Vojvodini koje je obavio brat predsednika Srbije.

- Kao državni organ na čijem sam ja čelu već pet godina mi predstavljamo državu Srbiju. Ovaj državni organ ima velike međunarodne reference i nastoji da bude instutucija koja će predvoditi reforme koje se nastavljaju u našoj zemlji - rekao je Drašković.

Prema njegovim rečima, izjava Jelisavete Drašković posebno pogađa Republički geodetski zavod.

- O tome koliko je to neverovatna informacija mogli bismo da poredimo da je veća verovarnoća da će NLO da sleti u Vojvodinu, nego da neko iz katastra prikriva 120.000 hektara. To je površina dva Nova Sada, a vrednost nekretnina je preko 120 miliona evra. Takva jedna konstatacija od autoriteta poput gospođe Jelisavete, koja je 35 godina bila u sudstvu, a zatim u Agenciji za privatizaciju koja je bila svedok svih privatizacija i svih koruptivnih radnji stavlja jedan poseban akcenat na celu ovu prču - naveo je on.

Kako je on rekao, takva izjava Jelisavete Vasilić je potpuno neosnovana jer ne sadrži bilo kakvu argumentaciju i dokumentaciju.

- Moralni čin za takvu jednu izjavu bi jedino bila ostavka koju je premijerka predložila gospođi Jelisaveti. To je potpuno netačna informacija, i toliko neverovatna da smo se pitali da li uopšte da demantujemo takvu informaciju - naveo je on.

- Sistem u Republici Srbiji je takav da Katastar ne može da prikrije nijedan hektar. Sistem orgnaizacije u Srbiji je takav da do nije moguće - ukazao je Drašković i dodao da je akt Vasilićeve bio politički osnovan kako bi se opstruisao odabir Vlade Srbije.