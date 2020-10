Jedinstvena Srbija podržava program i sastav nove Vlade Srbije! PALMA: OPOZICIJA TREBA DA SKINE KAPU VUČIĆU I KAŽE „BRAVO MAJSTORE“

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da će glasati za novu vladu i da je jedan od glavnih razloga za to kontinuirana stabilnost dinara više od osam godina.

„Veoma je važno za privredu i građane Srbije što je dinar stabilan već 7 godina, a to znači da se ne povećavaju rate za kredite, već je onolika rata kolika je bila pre 7 godina i to je jedan od važnih razloga zbog čega će Jedinstvena Srbija podržati novu Vladu Srbije. Jedan od glavnih razloga je i uspešna borba protiv korone. Srbija je na osnovu budžeta i BDP -a jedna od najboljih zemalja u Evropi i svetu po iznosu pomoći privrednim subjektima i zaposlenima tokom korone. Mi moramo da živimo sa koronom, jer niko ne zna dokle će ovo da traje. Novi ministar ekologije mora da se bavi i političkom deponijom. Imamo u Srbiji opoziciju koja treba da ide na političku deponiju. I da znate da me je naljutio Vučić kada je toj opoziciji dozvolio da sakupljaju potpise za izbore bez notara i kada im je spustio cenzus na tri posto, mada im je i to bilo previsoko. Ta opozicija i dalje samo kuka, a posebno dvojica, trojica iz te opozicije koji su poznati, ali ne po političkom rezultatu, nego po ekonomskom napretku svog preduzeća. I oni to zluopotrebljavaju i smetaju Srbiji, koja je do sada od 35 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila 18, a zatvorila samo 2 i to privremeno. A sve što je traženo od Srbije, Srbija je ispunila i kada su u pitanju međunarodni zakoni i kada su u pitanju obaveze prema Haškom tribunalu. I šta više Evropska unija hoće od nas i kada ćemo da uđemo u tu Evropsku uniju ?“, upitao je Marković.

Marković ističe da je velki rezultat Srbija postigla na međunarodnom planu zahvaljući predsedniku Aleksandru Vučiću i ministru spoljnih poslva Ivici Dačiću, a to je da od 193 zemlje članice UN, 96 ne priznaju takozvano nezavisno Kosovo.

"Znate li vi koliko je teško bilo reći predsedniku Sjedinjenih Američkih Država „skini iz sporazuma tu 10. tačku, neću da priznam nezavisno Kosovo“. Srbi treba da podrže Donalda Trampa za predsednika SAD iako personalna promena ne menja globalnu politiku, ali Tramp je pružio ruku saradnje Srbiji i građani Srbije to treba da poštuju i opozicija to treba poštuje i skine kapu Vučiću i treba da kaže „bravo majstore“. Nije lako u takvoj konstalaciji snaga, kada se SAD, Rusija i Kina bore, a posebno Kina i SAD ko će biti ekonomski lider u svetu i kada se u Evropskoj uniji za ekonomsku i političku prevlast „tuku“ Makron i Merkel, a vi da budete u tom društvu i da „plivate“, rekao je Marković i dodao:

„Za svaku državu, kao i za Srbiju važno je pet institucija, a to su vojska, policija, sudstvo, prosveta i zdravtstvo. U svih tih 5 institucija u Srbiji su postignuti odlični rezultati i sada je mnogo bolje nego što je bilo i zato ćemo podržati novu Vladu Srbije".