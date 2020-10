VUČIĆ PORUČIO IZ PODGORICE: Nemam ambiciju bilo koga u Crnoj Gori da kontrolišem! Srbija ne želi ništa tuđe, samo da srpski narod bude svoj na svome

Vučić je, gostujući na podgoričkoj TV Vijesti, još jednom izrazio saučešće SPC i narodu u Crnoj Gori.

"On je nesumnjivo bio značajna licncost, velika i važna ličnost i u srpskom narodu i u Crnoj Gori", rekao je Vučić.

"Ne spadam u sujetne ljude koji bi trebalo da se rukovode time šta je ko o njemu govorio i upravo zato sam se i više puta sastao sa mitropolitom i posle svih reči koje je izgovorio", rekao je Vučić.

On je naveo da je njihov poslednji susret, 24. septembra, bio odličan, dodajući da mu je prisustvovao i mitropolit budimljansko-nikšićki Joanikije.

"Amfilohije je tada rekao da tek sada razume sa kolikim se mukama suočavam kao predsednik i da bolje shvata šta su državni poslovi i kako je njima teško upravljati", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da ne želi da se meša u formiranje vlade u Crnoj Gori i da on "nije američka ambasadorka da određuje ko treba, a ko ne treba da bude u vladi".

"Nemam nikakve ambicije. Ne želim da kontrolišem ni Krivokapića, ni Mandića, ni Kneževića", naveo je predsednik Srbije.

Vučić o formiranju vlade u Crnoj Gori: Nisam američka ambasadorka da se mešam

Vučić je odbacio optužbe da se meša u formiranje vlade Crne Gore i istakao da on da se pita nikada ne bi prihvatio to što je sada prihvatio Demokratski front (DF).

"Ne mešam se u formiranje vlade Crne Gore, nisam američka ambasadorka da od mene čujete ko treba i ne treba da uđe u vladu", rekao je Vučić.

Ukazao je da je večeras posetio kuću dugogodišnjeg prijatelja Andrije Mandića i da je razgovarao sa njim, te da su mu lideri DF rekli da su pristali na podršku manjinskoj vladi, što on, kako je rekao, nikada ne bi prihvatio.

"Pošto svi pričaju kako šlušaju mene, ja se nikada ne bih saglasio sa podrškom manjinskoj vladi. Video sam da se o tome govorilo u vašem programu, a to je nešto protiv čega se borim ceo život", istakao je srpski predsednik.

On je podsetio da je jedan od gostiju te televizije, Rakčević, kazao da se ne sme pristati da mandati budu proporcionalno zastupljeni po broju glasova.

Vučić je kazao da mu to ne smeta zbog Crne Gore, već da je suštinska poruka takve izjave: "baš me briga kako je narod glasao, mi smo elita i odlučili smo da smo sposobni da vladamo".

"Po tom principu, ne razumem šta su prihvatili ljudi iz DF-a da podrže", dodao je on.

Vučić je kazao da će na najbolji način sutra sarađivati sa Zdravkom Krivokapićem, kao što poštuje rpedsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

"Ali, privatno ja to nikada ne bi prihvatio", zaključio je on.

Pružam ruku Krivokapić, želim najbolju saradnju

Vučić je rekao da sa mandatarom za sastav crnogorske vlade Zdravkom Krivokapićem želi najbolju saradnju, da mu pruža ruku i poziva ga da poseti Beograd.

Vučić je kazao da očekuje da će se sa njim sresti sutra tokom sahrane mitropolita Amfilohija.

Neće, istakao je, da odgovara na napade i neistine koje je Krivokapić izneo protiv njega, kao i članovi članovi njegovog tima, jer svi znaju, kaže Vučić, kakve su to neistine, i spreman je na najbolju saradnju sa njim: "Pružiću ruku, želim najbolje odnose sa Crnom Gorom, i dobrodošlicu u Beogradu".

Rekao je i da nema ambiciju bilo koga u Crnoj Gori da kontroliše, ni Knezevića i Mandića, ni Krivokapića.

Upitan o odnosu sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, kaže da je slušao besmislene priče o tome, iako sa Đukanovićem, kako kaže, ima potpuno različit stav prema poziciji srpskog naroda u Crnoj Gori.

Napominje da njih dvojica ništa nisu krili, i da jedan drugome na pristojan način kažu u lice sve što misle.

Povodom navoda Kirvokapića o njegovim vezama sa Milom Đukanovićem kada je u pitanju Beograd na vodi, Vučić kaže da neće da kaže nijednu lošu reč, ali navodi da crnogorski zvaničnik ne poznaje činjenice.

"Ako misli da Milo Đukanović ima veze sa Beogradom na vodi, a nisam ni pričao sa Đukanovićem o tome, ima neki veći problem, i čita tabloid Milovana Brkića, ali mislim da je sada on to prevazišao", rekao je Vučić.

Ponovio je da nema nikakvih činjenica za optužbe da je blizak Dđanoviću, i da sa njim ima 500 fotografija, jer je on predsednik Crne Gore i da jedna sa Mohamedom Dahlanom nije dokaz ni za šta i da takav argument ne postoji.

Ukazuje i da su optužbe sa dva politička pola kontradiktorne, jer ne može biti istina i to da je rušio Mila Đukanovića i da je blizak sa njim.

"Ja vodim Srbiju i zastupam interese Srbije i srpskog naroda gde god da živi uvažavajući nezavisnost Crne Gore, BiH, i drugih zemalja", rekao je Vučić i dodao da je njegov cilj da Srbija bude jača, ali i svi u okruženju.

"Imate našu pruženu ruku, ne očekujte da odćutimo na sve", poručio je Vučić i rekao da želi uspesno formiranje vlade u Crnoj Gori. Poručuje i građanima Crne Gore da želi da im pokaže koliko je neistina izgovoreno, a dokaza nema, jer nikada nista slično kako kaže, nije radio.

"Ja se biznisom ne bavim, nisam opljačkao Srbiju kao neki koji se sada kriju iza Boga i crkvenih velikodostojnika. Mene interesuje sta će da ostane iza nas i da budemo prvi po stopi rasta", rekao je Vučić.

Srbija ne želi ništa tuđe, samo da srpski narod bude svoj na svome

Vučić je istakao da Srbija nema nikakvih pretenzija prema drugima, ne želi ništa tuđe, već samo da srpski narod bude svoj na svome i ima pravo da čuva svoje ime i prezime, što je dozvoljeno svima u Evropi i svetu.

Vučić je upitan da li sebe vidi kao predsednika svih Srba i da li je Crna Gora deo tog srpskog sveta koji navodno želi da stvori, odgovorio da je on predsednik Srbije i da je ponosan na tu činjenicu, za razliku od jednog njegovog prethodnika koji to nije bio.

"Srbin sam rodom, ali ne mislim da sam zbog toga bolji od bilo kojeg Albanca, Hrvata, Makedonca, Mađara, Bošnjaka ili bilo koga drugog. Ne znam šta znače različiti termini koje necko hoće da koristi. Koncentrisan sam na Srbiju, ali imam naravno obavezu da se pitamo i pomognemo opstanku svog naroda gde god je moguće, opstanku anšeg pisma, jezika, kulturološkog, pa čak i ekonomskog“, objasnio je on dodajući da je to svakom u Evropi i svetu dozvoljen", naveo je Vučić.

Ukazao je na položaj koji imaju Albanci u Severnoj Makedoniji, a procentualno ih je značajno manje nego Srba u Crnoj Gori, što dovoljno govori za sebe i dovoljno govori o navodnoj srpskoj hegemoniji i srpskom svetu.

"Ne diramo nikoga, nećemo ništa tuđe, ništa što pripada građanima Crne Gore, već samo da budemo svoj na svome, da naš narod ima pravo da čuva svoje ime, prezime, jezik i svoje pismo. Spremni smo da pomognemo i da pomognemo mnogo više nego što neko misli da možemo", kazao je on.

Vučić je istakao da je zbog toga toliko strastveno ušao u inicijativu „Mini Šengen“ jer zna da međusobno možemo da pomognemo jedni drugima, umesto da što lažemo sebe da će to neko iz inostranstva učiniti.

Istakao je da smatra da je saradnja u regionu važna za svaku od naših zemalja.

Srbija je spremna da uloži u fabrike na severu Crne Gore

Vučić je poručio večeras da je Srbija zainteresovana da uloži novac u izgradnju fabrika na severu Crne Gore. "Spremni smo, kao država i zemlja, a o tome sam svojevremeno razgovarao i sa Milom Đukanovićem, spreman sam da razgovaram i sa budućim premijerom, da posebno uložimo novac u izgradnju pojedinih fabrika i proizvodnih kapaciteta na severu Crne Gore", rekao je Vučić. Ulaganje značajnog novca i zapošljavanje ljudi bila bi šansa i za Bijelo polje, Berane, Pljevlja, rekao je Vučić i naveo da bi to dodatno doprinelo boljim odnosima dve zemlje. Predsednik Srbije je izrazio uverenje i da će buduća vlada Crne Gore nekada ući u inicijativu "mini Šsengen", jer, kaže, od toga građani mogu da imaju veliku korist. Povodom spekulacija da će Srbija da otkupi dug Crne Gore od Kine za autoput, Vučić je rekao da to nije tačno i da ni ne postoji kao mogućnost. Kako je rekao, za Srbiju je važno da završi svoj deo autoputa, i da Crna Gora izgradi autoput do Srbije. Vučić je najavio da će do Svetog Nikole sledeće godine biti završena deonica Čačak-Požega, kao i da se uskoro, u narednih mesec dana očekuje ugovor za deonicu Požega - Boljare, od 107 kilometara, vredan 1,6 milijardi. "Nadamo se da će Crna da završi deonicu od Andrijevice do Boljara, ali u to se ne mešamo", rekao je Vučić.