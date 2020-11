PALMA: PREDLOG REBALANSA BUDŽETA INVESTICIONI, RAZVOJNI I SOCIJALNI

Obraćajući se u Skupštini Srbije povodom predloga rebalansa budžeta, predsedmik Jedinstvene Srbije i narodni poslanik Dragan Marković Palma je rekao da je predlog rebalansa budžeta investicioni, razvojni i socijalni.

- Rebalans budžeta nije izazov, već obaveza imajući u vidu da niko nije planirao da će korona da zadesi Srbiju i da investicije u domove zdravlja, kliničke centre i opremu su ove vodine velike cifre, a nisu planirane u budžetu. Kako se planira budžet?Veoma je važna metodologija i parametri koji su ostavljeni još u vreme dok je predsednik Vlade bio Aleksandar Vučić, a prvi potpredsednik i ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Mnogo je važno medjunarodni respekt koji država Srbija ima danas i koji je imala pre 7 ili 8 godina, a za medjunarodni respekt uvek je važna ekonomska stabilnost jedne države. Možemo da konstatujemo da je Srbija ekonomski jedna od najstabilnijih država ne samo u regionu već su pojedine svetske institucije rekle da je Srbija vodeća u ovom kriznom vremenskom periodu. Što je još najvažnije nije se zaustavio dolazak stranih investitora, što znači da se povećao broj zaposlenih, kada povećavate broj zaposlenih onda smanjujete broj korisnika od broja oveznikab. Veoma je važan faktor šta je radjeno u doba korone i da neko ko je gledao sa strane nije mogao da kaže da se u Srbiji manje radilo nego 2019 godine. Radilo se više i zbog toga mi imamo ekonomsku stabilnost. Stabilan je dinar, što je važno za srpske proizvodjače vlasnike malih srednih i velikih preduzeća. Važno je čak i za gospodina poljoprivrednog proizvodjača koji živi na selu. Samo još malo treba da vidimo kako da im povećamo penziju, mada je ona dosta uvećana u odnosu na pre 6 ili 7 godina, ali 12 ili 13 hiljada je njen prosek danas i mislim da je to malo i da će država voditi računa i o njima – kazao je Marković.

Marković je izneo i jednu primedbu:

- Ja imam jednu primedbu, ali ne na rebalans budžeta već na cene u skupštinskom restoranu. Ne može kafa da bude 7 dinara jer mi nismo udruženje socijalnih slučajeva. Solidne su plate, da cena usluga u restoranu ostane ista za zaposlene i novinare, a za nas poslnike da se cena poveća. Ja vam ovo pričam i nemojte damislite da nekog od vas prozivam, pa čak i na selu u penzionerskim klubovima kafa je 7o dinara i predlažem da od razlike u parama koje se naprave u restoranu, taj novac preusmerimo na socijalne slučajeve. Mi moramo da vodimo računa i onima koji nas gledaju, da oni kažu kako se borimo za njih i da ono što ovde primimo kao platu ne odnesemo 100 posto kući - naglasio je Marković i dodao:

Želim posebno da pohvalim rebalans budžeta jer se država Srbija dobro borila protiv korone i imamo najmanji broj zaraženih i ne vidim kako neko može da kaže kako je to lažna slika jer ko ima koristi da krije koliko ima zaraženih i umrlih i mislim da je to samo politička propaganda. Ti koji kritikuju treba da odu u kliničke centre koje su oni predstavljali do pre 7 ili 8 godina i da vide ogromnu razliku u izgledu, onome što se zove oprema i usluge kada su u pitanju pacijenti i ne samo oni koji su oboleli od korone. Želim da kažem da posle zdravstvenih radnika najveću odgovornost imaju prosvetni radnici. Njima treba da čestitamo što je mali broj dece zaražen. Treba da vidimo kako i njima da pomognemo. Apelujem da se radi, da se nosi zaštita jer ona ne spašava samo vaš život nego i živote u vašem okruženju. Znam šta je korona i moja supruga i sin i ja smo je imali. Dobro je što je predsednik Vućič rekao da nema zatvaranja restorana, kafića, bioskopa. Nije lako ni onim ljuidima koji po ceo dan sede kući i gledaju kako ih mi odnosno struka plašimo od korone. Ukoliko ovo potraje ti ljudi će imati pshički problem. Mi smo koronu u početku olako shvatili, medjutim kada je počelo da se umire, kada vam unre neko koga poznajete to nije baš tako jednostavno i ne možemo da kažemo baš je nas briga -rekao je Marković

Marković se osvrnuo i na nedavno završene predsedničke izbore u Americi:

- Ovi rezulati u borbi protiv korone postignuti su kada se u Americi dešavaju izbori, kada Evropa nije jedinstvena i kada je Britanija napustila EU. To je bio period kada je bilo teško realizovati budžet. Svi su kritikovali izgradnju Beograda na vodi, a sada ti isti stavljaju maske i kačkete da ga obilaze i tamo u luksuznim prodavnicama kupuju prerušeni kao mudžahedini. Šta se bre kriju, oni idu u najbolji tržni centar u Evropi. Nema veze što ga nisu pravili, amesta za kritiku više nema jer je tamo radilo 20000 ljudi i radiće još 5 hiljada. Kada su u pitanju izbori u Americi želi da kažem da niko nema pravo da kritikuje našu delegaciju na čelu sa predsednikom Vučićem što se sastala sa Trampom. Tramp je pozvao jednu malu Srbiju i šta je trebalo da kažemo mi ćemo da glasamo za Bajdena, a jedan od autoputreva na Kosovu i Metohiji nosi ime po njegovom sinu. Čestitamo Bajdenu, znamo šta on misli o Srbiji, ali ne možemo da zaboravimo ni pruženu ekonomsku ruku od strane Donalda Trampa i da on nije sprečavao Srbiju u ekonomskom razvoju i da nigde za 4 godine nije poveo rat. Ne odredjujemo mi kada će biti neki sastanak već velike sile, ali šta je tu poenta, da je Srbija ekonomski stabilna, vojno jaka i da je zato na tom sasdtanku predsednik Vučić mogao da kaže Amertikancima skinite 10. tačku, ne želimo da priznamo nezavisnost Kosova – zaključio je Marković.