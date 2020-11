Priština je generalno postala nervozna, budući da je još 2008. godine proglašena jednostrana nezavisnost Kosova, od kada su očekivali da će sve ići izuzetno brzo, kaže Nebojša Čović, nekadašnji šef Koordinacionog centra za KiM.

- Do 2012. godine se nekako ćutalo, a otad su se otvoril mnoga pitanja. Priština je očekivala da će brzo i efikasno, uz pomoć međunarodne zajednice, da isforsira sveobuhvatni, pravno-obavezujući sporazum, ali se nije desilo ni to. Znamo kako se ponela američka administracija, koja nije ni učestvovala u tom konfliktu, za razliku od Klintona, Buša ili Obame. Na sve to, otvorila su se pitanja sudskih veća u Hagu za ratne zločine i nisu Albanci više sveci, a Srbi negativci – kaže Čović. Podseća i na to da pet zemalja EU nije priznalo nezavisnost južne srpske pokrajine, a da je Amerika delimično promenila kurs.

Nervoza, ističe, raste i unutrašnje političke prilike u Prištini jako su komplikovane, imajući u vidu da je ceo štab nekadašnje OVK na optužnicama.

- Imamo loše iskustvo sa ovim optužnicama, ne znamo kako će se završiti, ali videćemo. U sve se umešala EU sa Lajčakom, mada je EU dosad pokazivala tromost. Očigledno je da je došlo do različitog pristupa Amerikanaca i EU prema ovom pitanju i mislim da su se u poslednjem trunutku uznemirili zbog dešavanja u Nagorno-Karabahu i primirja. Jednog dana i Srbiji može da se smuči i da očisti svoju teritoriju, tako da mislim da su se malo uplašili – kaže Čović, dodajući da je mnogo površnih tumačenja.

Nagorno-Karabah je formalno-pravno teritorija Azerbejdžana, podseća Čović, a upravo na ovom primeru vidimo dvostruke standarde.

- Turska je među prvima priznala nezavisnost Kosova, a na drugoj strani postupila je drugačije! Srbija je u ovoj situaciji Azerbejdžan, ako pravimo paralelu – kaže Čović.

Kada je reč o optužnicama protiv lidera OVK, Nikola Avrić advokat iz Centra za društvenu stabilnost, kaže da se Albanci po prvi put u poslednjih 30 godina, sa pozicije dobrog momka, nalaze u ulozi loših momaka.

- Po prvi put imamo pojavljivanje zločina nad Srbima, o njima se javno priča! Optužnica u svojih 173 paragrafa detaljno opisuje zločine Dreničke grupe nad Srbima na KiM. Sada Albance brine kako će reagovati međunarodna zajednica, koja godinama Albance predstavlja kao dobre momke, dok su Srbi loši – kaže Avrić za „Pravac“.

Podseća da postoje presude za srpske generale, da su oni osuđeni u Hagu, ali da dosad nije bilo pravde za naše stanovništvo.

- Albanci se godinama trude da sebe predstave kao žrtve, a sve kako bi im se glas dalje čuo – kaže Avrić. Podseća da je 28 svedoka izgubilo živote, a da je trebalo da svedoče protiv Ramuša Haradinaja.