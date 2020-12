Vučić: Neki iz SNS i SPS plaćaju reket, ja to neću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ga napadaju u medijima jer neće da plaća reket i dodaje da neke ljude iz SNS, kao i deo rukovodstva SPS, nikada nisu napali jer "ti ljudi nose i plaćaju reket".

"Šta god oni rekli, ja znam da govorim istinu. A neki jednu reč kad se o njima objavi trče i šalju emisare u medije da se to zatvori. Objavite ovo što sam rekao. To svi znaju. Ja to neću da radim. Neću da plaćam reket nikome!", rekao je Vučić za Kurir.

Govoreći o uvredama i pretnjama na račun njegove porodice, Vučić kaže da je to sve moguće "kada vidite da oni na javnoj televiziji, tajkunskoj televiziji, u koju su uložili stotine miliona evra, govore sve te gadosti i koriste najružnije reči i epitete kojima bi vas opisali".

"Mislim da je normalno da sam ja neko koga će najviše da napadaju, ali nije normalno da napadate porodicu na takav način. Ako ste bili u stanju da kažete da sam ubio sopstveno dete, a zaista, pri porođaju je dete umrlo, i da to bude objavljeno u štampanom izdanju nekih novina koje slobodno izlaze u Srbiji i da niko ništa ne kaže. Jedan od razloga zašto govorim da je normlano da mene napadaju jeste taj što ja ne plaćam reket nikome", rekao je Vučić.

Vučić dodaje da ima dokaze da je priskuškivan i kaže da to traje dugo, godinu i po dana.

On ističe da ne zna direktno imena ljudi koji su ga slušali, ali da misli da zna ko stoji iza toga.

"Bilo je nekih čudnih stvari, ali mislim da će nadležni organi takođe reći šta misle o tome. Bilo je čudnih stvari koje ne smeju da se događaju. Koliko je reč o nemoralnim stvarima, reč je o protivzakonitim stvarima. Za to da sam prisluškivan imam dokaze. Ima sopstvene snimljene razgovore jer su neki mislili da to mogu da izbrišu, da sakriju. Ali nemojte da smetnete s uma da kada imate ovakvu podršku naroda, postoji veliki broj ljudi koji hoće časno i profesionalno da rade svoj posao i na takve stvari neće da pristaju", naglasio je Vučić.

On je izrazio uverenje da će nadležni organi da to ispitaju i da će, ukoliko je bilo nedvosmislenog zakona, oni koji su zakon kršili odgovarati. Na pitanje da li je to što je "pao" Darko Elez početak konačne borbe s mafijom, Vučić kaže da jeste i da misli da je veoma važno da država to završi.

"Država je jedina koja ima monopol fizičke sile, ona mora da pokaže ozbiljnost i odlučnost u suzbijanju organizovanog kriminala, borbi protiv korupcije i, ono što je važno, da nemate u gradu, u državi situaciju da svi pricaju da znaju ko ide da reketira i da prodaje drogu, a da se ništa ne dešava. Ako svi znaju i svi ćute, niko ništa ne preduzima, onda je problem u drzavi. I mislim da rezultati koji su postignuti ranijih godina, a posebno sam zadovoljan činjenicom da od ubistva u 'Ušću' i u Belvilu ili se ne zna ko je ubio, svi su pohapšeni ili je krenulo procesuiranje", rekao je Vučić.

On je dodao da je važno da tužilaštvo i policija rade svoj posao i da znaju da će država ići do kraja, bez obzira na to kako je nečije ime i koliko su ti ljudi opasni.

"U našoj zemlji smo imali problem s tim da smo imali nekoliko nestalih mladih ljudi uglavnom iz kriminalnog sveta, ali to ne znaci da te ljude imate pravo da ubijete zato što pripadate nekom drugom kriminalnom klanu. Dakle, neki misle da 'ako nema tela, nema dela' i time su se zaštitili. Mislim da su pogrešili i da ćemo uskoro pokazati koliko su teško pogrešili misleći da na takav način mogu da namagarče državu, da mogu da se igraju sa svima i da mogu da ubijaju kako im se prohte", rekao je Vučić.

Upitan koji klanovi, a koji pojedinci u tom ratu mogu da predstavljaju najveću opasnost, Vučić kaže da je država u ratu s njima bez obzira kom klanu pripadaju (kavački, škaljarski ili bilo koji drugi).

"Oni se međusobno ubijaju, reč je o dva crnogorska klana koji su našli svoje eksponante u Beogradu, i zbog velikog novca i zbog podele tržišta droge. Verujem da smo različitim merama u prošlosti uspeli nešto da uradimo i verujem da ćemo u potpunost da očistimo tu kriminalnu bagru sa ulica Beograda i Srbije", poručio je Vučić.

Vučić je u intervjuu govorio i o odnosu sa Crnom Gorom. Na pitanje da Crna Gora nije poništila odluku o proterivanju ambasadora Božovića i da je i dalje kod njih dilema da li će prvo posetiti Beograd ili Prištinu, Vučić kaže da Srbija želi bratske i prijateljske odnose sa Crnom Gorom.

"Nama je Crna Gora uz Republiku Srpsku svakako najbliža. Strpljivo ću da čekam, pošto su sad svi podaci dostupni, da mi pokažu kakva je to umešanost Mila Djukanovića u Beograd na vodi, gde smo to imali bilo kakav zajdnički posao ili bilo šta i verujem da ću dobiti odgovor. Ili to, ili možda dođe neko izvinjenje. Ukoliko ne bde ni jednog ni drugog, svima će biti jasno da su iznosili neistine", rekao je Vučić.

On je dodao da će Srbija normalno sarađivati.

"A ako imaju dilemu da li da idu u Prištinu ili Beograd, neka nemaju nikakvu dilemu, nemojte da imate nikakvu dilemu, nemojte da se mučite oko toga. Idite slobodno u Prištinu, to je mnogo važno za vas i vašu NATO agendu i nemam nikakav problem s tim, to je vaša unutrašnja stvar. Kad godi imaju dilemu, ja ih molim da odluče na štetu Beograda, mi ćemo da preživimo to. Svejedno, smatram da prema novoj vladi u Crnj Gori moramo da pokažemo otvorenost, razumevanje i pokušamo da napravimo tu bližu saradnju", poručio je Vučić.

Govoreći o godini iza nas, Vučić kaže da je ponosan na nekoliko stvari i ističe da će Srbija biti ubedljivo najbolja zemlja u celoj Evropi po stopi rasta BDP.

"Tačnu procenu znaćemo 31. januara, ali već možemo da damo fleš procenu. Srbija će izahi sa -0,8 do -0,9 odsto", rekao je Vučić.

Ističe i da je Srbija u prve tri zemlje u Evropi koje su počele vakcinaciju, i to američkom vakcinom. Na pitanje kada će primiti vakcinu i da li bi radije primio rusku ili kinesku, Vučić kaže da mu je svejedno, "koja sledeća stigne".

"Verujem u vakcinu, ona je spasila svet, primiću svaku. Za nas je najvažnije da vakcinišemo oko dva miliona ljudi, pre svega najugorženije grupe. Od naših organa zavisi kada će odobriti rusku ili kinesku vakcinu. Ali to ne može da se desi pre nego što Kinezi registruju u svojoj zemlji svoju vakcinu. Mmi ćemo u tom snalaženju i pronalaženju vakcina biti uspešni, to mogu da obećam građanima", poručio je predsednik Srbije.