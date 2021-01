DAČIĆ NE ISPUNJAVA ŽELJE! Neslaganja oko dijaloga vlasti i opozicije, DSS i SPAS protiv učešća stranaca, Đilas i Jeremić neće bez njih

Kada će biti nastavljen dijalog vlasti i opozicije o izbornim uslovima biće poznato nakon sastanka predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića sa predsedavajućim spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Dejvidom Mekalisterom, koji bi trebalo da bude održan ove nedelje.

Međutim, bez obzira na plan o kojem se dogovore Dačić i Mekalister, gotovo je izvesno da se za stolom neće naći svi relevantni akteri političke scene. Da se protive dijalogu koji vode stranci već su poručili lideri SPAS i DSS Aleksandar Šapić i Miloš Jovanović. S druge strane, stranke okupljene oko SSP Dragana Đilasa i Narodne stranke Vuka Jeremića, koje sebe nazivaju "pravom opozicijom", ne prihvataju razgovore u kojima neće posredovati EU.

Dačić je juče rekao da bi u dijalogu trebalo da učestvuju svi, bez obzira na njihov stav prema EU, jer se razgovara o izbornim uslovima. On je za RTS kazao da je dijalog već započet u prethodnom mandatu parlamenta i da će sada biti nastavljen:

- Tada je dogovoreno da predsednik parlamenta i predstavnik EU budu kopredsedavajući tog dijaloga. Sa opozicione strane kritikuju da ja ne mogu da kopredsedavam, jer sam deo vlasti. Pa sa kime oni misle da razgovaraju? Ovo nisu želje i pozdravi slušalaca i na pogrešnom su putu ako veruju da će dobiti prelaznu vladu bez izbora.

Prvi čovek republičke skupštine kaže da je dosad realizovano 80 odsto onog što je dogovoreno u prethodnim rundama. Ističe i da su mu se samo dve partije obratile sa željom da učestvuju u dijalogu, da "opozicija šalje dokumenta evropskim zvaničnicima".

Lider DSS Miloš Jovanović juče je tražio od vlasti da donesu odluku da dijalog bude organizovan bez stranog posredovanja.

- Makar se ne voleli, makar se na dijalogu uhvatili za gušu, naša je dužnost zbog države koja postoji vekovima, zbog dostojanstva, da imamo odgovornost i da sednemo za sto i razgovaramo između sebe. Insistiram na tome da sednemo mi sami, jer se niko neće brinuti o Srbiji sem nas samih. Imam hiljadu zamerki na ovu vlast, ali bilo bi me sramota da pred strancima govorim da stvari ne valjaju. Prljav veš se ne iznosi iz kuće.

On je podsetio da su vlast SPS i opozicija 1992. godine imali okrugli sto koji je doneo rezultate i to bez učešća stranog faktora, i zapitao zašto to danas nije moguće.

I predsednik SPAS Aleksandar Šapić kaže da bi voleo da je moguće da vlast i opozicija razgovaraju bez stranih posrednika. On je rekao da je i "pred tim strancima rekao da ga je sramota što su dovedeni da budu medijatori među Srbima".

Dodao je da ne veruje da može bilo ko od stranaca da uradi više za nekog u opoziciji u Srbiji, nego što to može da učini on sam:

- Zvati nekoga sa strane da reši naše probleme pokazuje duboke probleme - kaže Šapić.

KO PREDSTAVLJA OPOZICIJU

Još nije jasno ni ko će na dijalogu predstavljati deo opozicije koja je bojkotovala prethodne izbore. Jeremić je izjavio da bi trebalo da se postigne dogovor da predstavnici budu jedna ili dve ličnosti nespornog kredibiliteta. Pitanje je, međutim, da li će do toga doći, s obzirom na zategnute odnose SSP i NS, ali i na činjenicu da su se Dveri udaljile od nekadašnjih koalicionih partnera.