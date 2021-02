VUČIĆ RAZGOVARAO SA AMBASADORKOM KINE: Građani naše zemlje pokazuju duboko poverenje u kinesku vakcinu, a time i u kinesku državu i kineske stručnjake

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadorku Narodne Republike Kine Čen Bo i zamolio je da prenese zahvalnost predsedniku Si Đinpingu na ljudskoj i državničkoj brizi i solidarnosti i pomoći da kineske vakcine što pre i u velikim količinama stignu do građana naše zemlje.

Predsednik Vučić je rekao da je ponosan što je Srbija prva od evropskih država dobila kinesku vakcinu. On je ambasadorki Čen ukazao na to da građani naše zemlje pokazuju duboko poverenje u kinesku vakcinu, a time i u kinesku državu i kineske stručnjake. Stoga je zamolio ambasadorku Čen da predsedniku Siju i kineskom rukovodstvu prenese molbu da što pre stignu i preostale naručene količine vakcina.

Predsednik Vučić je rekao da se raduje učešću na Samitu Kina-CIEZ, koji će, putem video-linka, biti održan sledeće sedmice. On je ovom prilikom naglasio da za format saradnje 1+17, kao i inicijativu „Pojas i put“, smatra da su među najznačajnijim ikad.

S tim u vezi, na sastanku, kojem su prisustvovali i predstavnici nadležnih ministarstava i javnih preduzeća, razmatrani su tekući i budući zajednički infrastrukturni i drugi projekti. Ovom prilikom je konstatovano da projekti prate predviđenu dinamiku. Do kraja godine biće završena dva ključna infrastrukturna projekta - auto-put Preljina-Požega i brza pruga Beograd-Novi Sad za brzine do 200 km na sat. Tokom ove godine planiran je početak radova na brzoj pruzi od Novog Sada do granice sa Mađarskom, na Fruškogorskom putnom koridoru i na auto-putu Beograd-Zrenjanin. Intenzivno se radi i na pripremi projektne dokumentacije za prvu fazu auto-puta od Beograda preko Duge Poljane do granice sa Crnom Gorom.

Između ostalih, po vrednosti se izdvaja i projekat regulacije otpadnih voda u 65 gradova i mesta u Srbiji, kao i devet deponija, koji će trajno rešiti to pitanje i doprineti zaštiti životne sredine po važećim evropskim standardima.