Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je istakao da ima razloga za zabrinutost i za povećanu budnost kada je u pitanju bezbednost predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Nesporno je da je Vučić ta stožerna tačka koja garantuje političku stabilnost u Srbiji. Od njegovog svakodnevnog rada do rezultata na izborima. On je taj koji okuplja srpsku političku scenu i uz koga je apsolutna većina našeg naroda i to je ono što garantuje politilčku stabilnost. Politička stabilnost garantuje ekonomsku stabilnost i mogućnost da naša država jača i oprema i da bude garant bezbednosti za sve Srbe gde god žive - naveo je Vulin.

Potrebno je samo eliminisati Vučića i onda gubimo političku stabilnost. Zaista postoji razglog za zabrinutost!

Vulin je za Pink govoreći o natpisima u pojedinim medijima naveo da se stalno priziva Vučićeva smrt, ali da je najgore što se stvara atmosfera da je to moguće i dozvoljeno, da to treba da se uradi.

- Imali smo priliku da vidimo onaj užas, masakrirane ljude. Morali smo da prikažemo i da bi se lakše identifikovali i da bi cela Srbija videla da kakvi su svi ovi koji pokušavaju da relativizuju zločine lažovi. A kada pokažete, onda vas napadaju zašto ste pokazali, a da niste rekli bi da se nije ni desilo. Srbija je morala da vidi taj užas. Dok se to emitovalo na tviteru su raznih Đilasovi plaćenici i plaćenice koji objašnjavali da ništa nije, kako je to međupartijski obračun... - naveo je Vulin.

Osvrnuvši se na hapšenje Darka Eleza, ministar je naveo da nije reč o osobi koja se u Bosni i Hercegovini traži zbog pljačke, već zbog nekoliko ubistava.

- Postoje indicije da je i on imao svoje ljude u policiji i da su neki ljudi sa njim komunicirali na vrlo prisnoj osnovi i da su ga na neki način štitili. Toga više nema - istakao je Vulin.

Podsetio da postoje operativna saznanja da su pripdanici organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka imali svoje mete u policiji za koje su smatrali da su im neprijatelji.

- Imali su ljude kojima su mogli da se obrate, koje bi pozvali da im se vrati blindirano vozilo kada je oduzetio, da okrenu glavu kada se nađe oružje kod njih, kada neko bude uhapšen da bude pušten ili smešten tamo gde mu je zgodnije, da se šetaju ako da nema potrenice. Neki od tih ljudi se već nalaze u zatvoru - rekao je Vulin.