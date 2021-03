Nove informacije o računima Dragana Đilasa pojavljuju se iz dana i dan, i gotovo je nemoguće predvideti kako će i kada klupko odmotati do kraja.

Član Predsedništva SNS Vladimir Orlić izjavio je da se nove informacije o aferi „Mauricijus“ pojavljuju iz dana u dan. Podseća da se počelo od samo dva računa na Mauricijusu i u Švajcarskoj, a da je onda pokušao da to opovrgne kao činjenicu.

- Očiglednim lažima pokušava da se ogradi od svog novca i od toga da računi postoje. Iako je suočen sa dokazima, tvrdi da račun na Mauricijusu nema i onda smo, u danima nakon toga, došli do saznanja o novim računima i milionima evra na njima. U međuvremenu je Đilas došao na spasonosnu ideju da o tome neće da govori i da, ko god ga o tome pita, nije novinar. Rešio je da se brani ćutanjem, rekao je da neće na poligraf, a sve da ne bi odgovarao na pitanja – kaže za TV Vesti Orlić.

Ističe da tu nije kraj, već je Đilas rešio i da se obračunava sa novinarima.

- On je navikao da novinarima bude gazda i da im određuje šta jesu, a šta nisu teme. Očigledno je navikao i da na medijima zarađuje. I baš zato što iz dana u dan dobijamo nove informacije, mislim da ne možemo ni da predvidimo kako će ta kriminalna hobotnica izgledati do kraja – kaže Orlić. Podseća da se pominje od 15 do 17 zemalja u kojima Đilas ima račune, a da to nije tačno – on se ne bi ponašao tako kako se ponaša.

Na pitanje odakle Đilasu toliki novac, Orlić kaže da ga sigurno nije zaradio, a da je izvesno da je reč o novcu koji je stečen tokom Đilasove vlasti.

- Pre stupanja na funkciju Đilas je prijavio ušteđevinu od oko 74.000 evra, jedan stari automobil i kuću koja se vodi na njegovu suprugu. Od tada kreće „vrtoglavi uspeh“ njegovih firmi i smena najviših političkih funkcija. Đilas je u to vreme imao ogromnu moć i nije se libio da je demonstrira – kaže Orlić i dodaje:

Njegove firme su upravo tada počele da stiču vrtoglavi prihod. Dakle, čovek na političkim funkcijama je i vlasnik firmi koje odjednom dobijaju poslove svuda, i to unosne poslove. Kada kažem svuda, to se odnosi i na resurse koje kolokvijalno nazivamo narodnim parama.

