'ĐILASOVE TUŽBE I PRIJAVE NEĆE ZAUSTAVITI ISTINU!' Siniša Mali za Pink: Dragane, šta kriješ? Odakle ti 67 MILIONA DOLARA U 17 ZEMALJA SVETA?

Prema najnovijim saznanjima Novosti, lider Stranke slobode i pravde i bivši gradonačelnik Beograda raspolaže sa čak 53 aktivna računa u različitim finansijskim institucijama u 17 zemalja, na kojima je krajem oktobra prošle godine ukupno imao tačno 67.966.814,35 dolara.

Ministar finansija Siniša Mali kaže da je nečuveno otkriće Večernjih novosti da Dragan Đilas ima 67,9 miliona dolara na 53 računa u 17 zemalja sveta. Podsetio je kako je sve krenulo – od dva računa na Mauricijusu, računa u Švajcarskoj, preko konferencije za štampu na kojoj je lider Stranke slobode i pravde odbio da odgovara na pitanja novinara u vezi sa ovom aferom.

- Dakle, on nema račune samo na Mauricijusu, već i u Švajcarskoj, Hongkongu, i kada se sabere novac sa ovih računa, na njima je cifra od oko 10 miliona evra. Tada sam bio šokiran jer je to neverovatna cifra. Međutim, imamo najnovije iznenađenje od danas – Đilas ima 53 računa u 17 zemalja sveta sa 67,9 miliona dolara – rekao je Mali za „Novo jutro“:

Dragi građani, 67,9 miliona dolara u 17 zemalja sveta u gotovini!

On je zapitao Đilasa kao je uspeo da zaradi ovolike milione dok je bio na vlasti. Podseća da je Đilas prijavio 75.000 evra pred ulazak u politiku, a da sada ima gotovo 70 miliona evra!

- I to je samo ono što su Novosti otkrile. Šta je sa računima za koje još uvek ne znamo?! Đilas nije očekivao da će novinari pronaći ove račune, a ne postoji razlog da normalan čovek ima jedan do dva računa, i to u svojoj zemlji, uz uredno plaćen porez. Ipak, on ima 53 računa širom sveta! On nešto krije i pitanje je da li je plaćen porez i kako je ovoliki novac iznet iz zemlje – kaže Mali.

Ova finansijska šema proteže se od Srbije, preko zemalja u regionu (BiH, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Slovenije), zatim Kipra, Italije, Švajcarske, Luksembruga, Holandije, Moldavije, Češke, pa sve do Mauricijusa, Hongkonga i - Amerike. Ovo pokazuju podaci iz dokumenata koji su u posedu Novosti.

- Nije normalno imati 67 miliona dolara u gotovini. Koliko su to njegove firme zaradile da bi on izvukao ovu cifru u kešu? I čemu ovako komplikovana struktura, šta kriješ, Dragane? Nadležni organi moraju da do kraja istraže ovu situaciju, a Uprava za sprečavanje pranja novca i Poreska uprava već su počele istragu. Dakle, on je ovaj novac izneo van očiju građana Srbije i treba ispitati za koliko je oštećen budžet Srbije i kako je ovaj novac zarađen – kaže ministar.

Ističe da je ove podatke nemoguće falsifikovati, da su precizni, jasni i da je upravo ovo razlog zašto Đilas ne odgovara na pitanja.

- Njegove tužbe i krivične prijave neće zaustaviti ovu istinu. Nadležne neće sprečiti da rade, a meni je sve bilo jasno kada je rekao da neće na poligraf. Histerija je velika, panika je velika – kaže Mali.