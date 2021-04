STEFANOVIĆ ZA PINK: Igor Jurić nije rekao ni ime pedofila, ni žrtve (VIDEO)

Ministar odbrane Nebojša Stefanović kaže da mu tokom sastanka kada je vršio funkciju ministra unutrašnjih poslova Igor Jurić nije dao ni ime poznatog političara pedofila, ni ime žrtve, kao i nijedan dokaz o izvršenju krivičnog dela obljube nad maloletnim detetom.

Stefanović je za Pink negirao navode Igora Jurića da je sve što je vezano za priču o političaru pedofilu rekao tadašnjem ministru unutrašnjih poslova (Nebojši Stefanoviću) jer je smatrao da je to prava adresa i da će žrtve biti maksimalno zaštićene, kao i da sve to stoji u zapisniku u Tužilaštvu.

Tim povodom oglasio se i Dejan Kovačević, nekadašnji načelnik Kriminalističke policije, koji je prisustvovao sastanku Stefanovića i Jurića i kazao da to nije istina, odnosno da Jurić nije dao nikakve informacije.

Stefanović ističe da niti danas, niti je bilo kada imao bilo kakve dokaze i saznanja o izvršenju tako teško krivičnog dela nad nekim detetom, niti saznanja o mogućim žrtvama, niti saznanja o mogućim počiniocima.

Da sam ih imao ili da ih imam danas, ne bih časio ni časa, ne bih ni sekunde izgubio. Otišao bih u Tužilaštvo i rekao sve sve što znam, upoznao ih sa dokazima koje imam, imenima potencijalnih žrtava i pustio da Tužilaštvo radi svoj posao. Ne bih gostovao po televizijama godinu i po dana govoreći o tome, a kada vas pozove tužilac i pita, vi ćutite", kazao je Stefanović za TV Pink.

Kako dodaje, i kao otac maloletne dece, i kao član Vlade, i kao čovek i građanin Srbije, neće da dozvoli da ijedno dete trpi bilo kakvu muku, pritisak, zlostavljanje, krivično delo, a da se o tome ćuti.

"Ne znam zašto to radi Igor Jurić", rekao je ministar.

Stefanović je ispričao da je prvi put čuo o navodnim saznanjima Jurića u januar 2020. kada je on izašao u medije i kazao da poseduje fotografije, odnosno dokaze izvršenja krivičnog dela pedofilije, odnosno obljube nad maloletnim detetom i da je izvršilac poznati političar.

Dodaje da je nakon toga to isto u januaru Jurić kazao i "Večernjim novostima" da ima fotografije izvršenja krivičnog dela i da ih je podelio sa još dva svoja prijatelja.

"Još dve osobe imaju dokaze o izvršenju krivičnog dela, ali Jurić ne deli to ni sa Tužilaštvom, ni sa policijom, ni sa javnošću", ističe Stefanović.

Jurić je, kako dodaje Stefanović, i u martu na jednoj televiziji kazao da je pedofil političar kojeg poznaje cela Srbija i da ima fotografije - dokaze.

Prema njegovim rečima, tih dana i predsednik i članovi Vlade i javnost su ga ohrabrivali da kaže ime pedofila političara i da taj političar neće biti zaštićen, već uhapšen istog trenutka.

Igor Jurić ćuti. Organizovao sam sastanak sa Kovačevićem koji tada ima mogućnost da organizuje sve službe MUP-a koje su potrebne da procesuiraju slučaj i obaveste tužioca.Na sastanku sam insistirao više puta da se kaže ili ime žrtve pa da tužilac da nalog da se razgovara sa roditeljima, da vide da li postoji krivično delo, da li ima dokaza, kaže Stefanović i dodaje da se Jurić raspitivao o sistemima zaštite.

Ističe da je Juriću kazao da policija ako treba da štiti 20 godina, toliko će i štiti i to ne samo u našoj zemlji, već i u inostranstvu.

Ipak, kako kaže Stefanović, na tom sastanku Jurić nije rekao ništa što je korisno, nikakav podatak, a nakon toga je opet kazao u javnosti da ima dokaze, ali da nisu dovoljni za sud.

Stefanović kaže da je trebalo da kaže šta zna tužiocu i policiji koji bi ispitali slučaj i pronašli dokaze.

Kada ga je tužilac pozvao, Jurić je sam u javnost izašao sa informacijom da će sve što ima pa i ako i sam čini krivično delo skrivajući dokaze o nekom krivičnom delu, sve dati tužiocu.

Međutim, kako piše u saopštenju tužioca, nakon višesatnog saslušanja nije se došlo do podataka na osnovu kojih bi se utvrdio identitet počinicoca obljube nad detetom, kao ni identitet maloletnog lica nad kojim je delo učinjeno, a koje je u vreme izvršenja dela imalo 13 godina i Tužilaštvo zbog nedostatka dokaza ne može da pokrene postupak.

Ne mora Jurić da kaže javnosti ko je počinilac, ne mora da se zna da je predao informacije Tužilaštvu i da pusti tužioca da radi svoj posao dalje", kaže Stefanović.

Zaključuje da na sastanku ni on, ni Kovačević nisu čuli ime izvršioca, niti žrtve, niti su dobili dokaz o izvršenju tog krivičnog dela.

"Ovde nije bitan ni Jurić, ni Stefanović, ovde je bitno to dete, ako je to dete žrtva, to je bitno da bismo zaštitili tu decu i ne samo zbog tog deteta već zbog svakog deteta koje može postati žrtva", kazao je Stefanović.