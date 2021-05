PALMA: Marinika, može i Haški tribunal!

Čudi me da Marinika Tepić nije tražila da Haški tribunal preuzme takozvani izmišljeni slučaj, koji postoji samo u njenoj glavi i glavi njenog poslodavca Dragana Đilasa. Što se mene tiče taj izmišljeni slučaj može da preuzme ko hoće i CIA i KGB, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma reagujući na današnje obraćanje Tepićke u Kraljevu.

- Suština je da lažovčina Marinika Tepić nema ni svedoke ni žrtve, zato jer je izmislila ceo slučaj i sada kao kockar podiže ulog sa Tužilaštvima, jer su joj prazne karte. Nije joj valjala jagodinska policija, sada kraljevačko tužilaštvo, po njoj je malo bolje, ali ni u Kraljevu nije dala imena svedoka i žrtava, već traži Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu, a šta je sledeće - Haški tribunal. Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu treba da pokrene slučaj 619 miliona evra njenog gazde Dragana Đilasa. To je slučaj za to tužilaštvo, jer to jeste slučaj organizovanog kriminala. Od početka sam govorio i sada govorim, a to sam potvrdio i u iskazu datom policiji, a to je da sve što su govorili i Marinika Tepić i Sanda Rašković Ivić i kriminalac Branislav Radosavljević je čista laž.

Ona je u Jagodini uvredila ne samo sve žene, majke i bake, već je uvredila i policiju, koja radi svoj posao odlično i čuva red i mir u svom gradu i okolini, a taj red i mir neće pokvariti lažovčina Marinika Tepić i njen gazda milijarder Dragan Đilas. Po izlazu iz kraljevačkog tužilaštva, na pitanje o privatnim tužbama podnesenim zbog njenih laži, Marinika Tepić je izjavila “da svaki odgovorni tužilac će odbaciti te optužbe”. To je klasičan primer pritiska na pravosudne institucije. Svi naši tužioci su odgovorni i ozbiljni ljudi i ja apsolutno verujem u srpsko porfavosuđe.

Dalje, Marinika Tepić je danas upitala kako ona diže paniku. Tako što besomučno lažeš zaposlena radnice Dragana Đilasa, a tvoje laži su uznemirile svaku poštenu porodicu i svakog domaćina u Srbiji. I ja sada zbog tvojih laži svakog dana moram da se pravdam za nešto što, ne da nisam učinio, nego ni pomislio - izjavio je Dragan Marković Palma.