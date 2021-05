Sagovornici Pinka o Belivukovom planu likvidacije Vučića: 'PREDSEDNIK NIJE HTEO ŠTIT! Rekao je da, dok je na čelu države, NEĆE NOSITI PANCIR'

Sagovornici Pinka su za "Novo jutro" prokomentarisali najnovije detalje u istrazi protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka, kao i kriminalne sprege, ali i logističke podrške koju su imali u kupovini i preprodaji oružja kojim su rukovodili.

Predsednik centra za razvoj međunarodne saradnje Svetozar Vujačić za Pink ističe da predsednik Republike Srbije nije izneo sve što zna o kriminalnim aktivnostima Bjelivukovog klana, a da je razlog ne pominjanja svih, istraga, koja je i dalje u toku.

- Predsednik Vučić, sve što je rekao, a neke stvari nije smeo, jer je istraga u toku, sve je tačno, i on ima prvi sve informacije. Ja sam rekao da je samo Bog poslao Aleksandra Vulina na mesto ministra policije, jer nažalost, da se ništa nije promenilo u MUP - U, u smislu komandnog kadra, ništa ne bi bilo. Oni su planirali da likvidiraju predsednika Republike. Njihovo oružje nije moglo da kupi fizičko lice, oni su kupovali teško naoružanje, za probijanje blindiranih vozila, namenski - rekao je Vujačić.

Vujačić dodaje da je pozadina Bjelivukovog odlaska na slavu kod Radoja Zvicera upravo pripremanje plana likvidacije na predsednika Vučića, koja je, kako se navodi, trebala da se realizuje na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji.

- Posle kupovine tih puško - mitraljeza, oni su imali arsenal oružja koje nema nijedna policijska stranica u Beogradu. Imate situaciju da Velja posle toga ide na slavu kod Zvicera u Podgoricu, a oni su tamo ustvari smišljali plan kako će da odrade ono što su zamislili, a kada se vratio, oni su pokušavali, da ga iz Kotora, gde živi Zvicer, prebace putem hilikoptera, a sve to jeste bilo pod logističkom podrškom Crne Gore i Mila Đukanovića. Međutim, mi smo to sprečili. A kada se vratio Velja, on u Brestoviku vežba iz tog brovinga kako se puca, sa mentorom, i to se sve poklapa, jer se po vejavici i kijametu spremao za likvidaciju predsednika na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji, jer "Beograd na vodi" nije mogao da se obezbedi nikako. Ovi su molili predsednika, rekli su mu da je njegov život ugrožen, nije hteo da nosi pancir, i on je otišao. Tada je bilo 1000 ljudi obezbeđenja tog skupa, ali nije moglo sve da se poklopi. Čovek nije hteo štit, rekao je da dok je predsednik republike Srbije neće nositi pancir - objasnio je Vujačić.

Predsednik centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski sa druge strane, ističe da je važno to, što je bezbednonosni aparat Republike Srbije počeo da jača, i da Srbija konačno udara u zlo i srce kriminalnih grupa.

- Taj kriminalac, kao što je Belivuk, koji je do pre tri godine bio "secikesa", a i cela ta ekipa oko njega su ludaci, ali je nemoguće da su sami mogli logistički da smisle. Poklopile su se političke okolnosti, došlo je do promene vlasti u Crnoj Gori, kod nas isto. Srbija je počela da jača, naš bezbednosni aparat je počeo da jača, mi udaramo u srce zla i te kriminalne grupe. Mi pet meseci nismo imali mafijaško ubistvo - dodao je Deđanski.

On dodaje da su napadi i kriminalizacija dece predsednika republike, bili samo uvod u potencijalnu likvidaciju.

Oni su krenuli da kriminalizuju dete, jer su želeli da ubiju oca. Kriminalci to rade svuda, ali je problem što imaju podršku medija, institucija i političkih protivnika. Zato verujem da postoji sinhronizovana akcija protiv tih kriminalnih grupa - nastavljao je Deđanski.

Generalni sekretar instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost Darko Obradović navodi da će se temeljnom istragom, kako kuće u Ripoteku, tako i na osnovu svih dosadašnjih kriminalnih dokaza utvrditi ko su "jataci" kriminalnih grupa.

- Vidimo u par dana poslednjih, da je cela kuća u Ritopeku forenzički proverena milimetar po milimetar, i sa zidova i sa svih strana. Temeljnom istragom ćemo doći do svega, i vidimo da se ništa neće zaboraviti, i ovo pokazuje sistematičnost i rešenost da se zaista do kraja, u krivično - pravnom smislu izvedu svi dokazi, ali i obim ovih aktivnosti. Mislim da je krajnje vreme da se poradi na bezbednosti naših državnih organa. Ne može da nam se desi da neki pojedinci imaju svoje jatake - dodao je Obradović.

On dodaje, da iza svega stoji ozbiljna logistika, jer arsenal oružja, koje je grupa Veljka Belivuka posedovala, nije moglo da nabavi bilo koje fizičko lice.

Nisu to samo rmpalije koje idu i biju ljude, sve to pokazuje ozbiljnu logistiku, jer kada pogledamo oružje, znamo da je morala da postoji ta kriminalna sprega. Nije nikada bilo isljučeno da kriminalne grupe budu iskorišćene za taj udar, smene vlasti, kreiranja kritičnog događaja. Upravo jedan od kritičnih događaja je likvidacija predsednika Vučića - nastavljao je Obradović.

Advokat Lazar Glošović ističe da su kadrovske promene, započinjanje krivičnih postupaka protiv nekih čelnih institucija, bile pretpostavka protiv borbe sa kriminalom.

- Kadrovske promene, započinjanje krivičnih postupaka protiv nekih čelnih institucija, jeste bila pretpostavka protiv borbe sa kriminalom. Ta sprega koja postoji, koja se danas još uvek otkriva, mi se pitamo, kako je moguće da se taj način ne kontroliše ta količina oružja koja je prodata privatnoj firmi, nakon čega i fizičkom licu. Otuda se postavlja pitanje ko je još iza strukture tadašnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova bio u sprezi sa tim ljudima - konstatovao je Glišović.