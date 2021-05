SAGOVORNICI PINKA O ZEMANOVOM JAVNOM IZVINJENJU SRBIJI: To baca drugačije svetlo i na kosovski problem

Novinarka Olivera Miletović i presednik udruženja lobista Srbije Nenad Vuković, ocenili su javno izvinjenje Srbiji, predsednika Češke Miloša Zemana, kao izvinjenje na najvišem mogućem nivou.

Vuković povodom javnog izvinjenja predsednika Miloša Zemana Srbiji, zbog bombardovanja 1999. godine, Vuković napominje da ovaj čin baca drugačije svetlo na kosovski problem kao takav.

- Ako nije odjeknulo, odjeknuće tek. Ovo što je predsednik Zeman izgovorio, to se kaže "Rekoh i spasih dušu svoju". To je bio neki ispovedni iskaz, što nosi težinu. Pokazao je koliki je bio bol i nelagoda Češkog naroda i Zemana, da učestvuju u nečemu što je bila neviđena agresija na jednu zemlju. To baca drugačije svetlo i na kosovski problem kao takav. Možemo da očekujemo da je lanac, ili zid ćutanja o tom problemu, nešto o čemu se više ne treba raspravljati - komentarisao je Vuković.

Takođe, Miletović napominje da je pored javnog izvinjenja Zemana, poseta Petera Handkea takođe jedan od važnih događaja za Srbiju. Ona ocenjuje da je izvinjenje dobro došlo jer je na najvišem nivou.

- Odnos prema bombardovanju i srpskom narodu je bio i više nego negativan devedesetih, tako da izvinjenje Zemana znači. Tako da, gledajući mejnstrim medije, imamo utisak da je čitav svet bio na strani onih koji bombarduju. Konačno, Peter Handke je nedavno bio tu, on je jedan od onih koji su agitovali, tako da izvinjenje jeste svakako dobro došlo, jer je na najvišem nivou - rekla je Miletović.

Povodom navoda Viole von Kramon Taubadel da Srbija treba da uskladi spoljnu i bezbedosnu politiku sa EU, Miletović navodi da ona time govori da bi Srbija trebala da se odrekne svojih nacionalnih prioriteta.

- Ona time misli da se odreknemo svojih nacionalnih prioriteta, da nemamo vakcine, da nemamo diplomatske spoljno trgovinske odnose sa Rusijom i Kinom, da budemo banana država, i ostalo. To je ta kolinizacija, imperijalna politika zapadnih zemalja koja je bila aktuelna u 19. veku - dodala je Miletović.