Misija Srbije pri Unesku demontirala lažnu državu Kosovo: Ko su ovi?

- Žao mi je što Srbija više od 20 godina nakon toga ilegalno čuva 1247 kosovskih predmeta u beogradskim muzejima. Ovo je očigledno kršenje prvobitnih sporazuma, UNESCO-ve konvencije o kulturnim dobrima i Ahtisarijevog plana. Danas smo zvanično zatražili povratak našeg kulturnog dobra - objavila je na tviteru ministarka kulture takozvanog Kosova.

So-called "Kosovo" is neither a State nor a member of @UNESCO and its conventions! 🇷🇸 -a Member State& State Party of '70 UNESCO Convention, keeps&protects cultural property in full compliance with this Convention in its territory, including its South Province #KosovoandMetohija.