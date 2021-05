PITANJA KOJA ĐILASU NISU POSTAVLJENA U INTERVJUU - VESIĆ: Kada god se približe neki izbori, eto njega da nam priča o poštenju i to u medijima koje on direktno ili indirektno kontroliše!

Neka Ðilas objasni da li je moralno da gradonačelnik Beograda preko svoje reklamne agencije prodaje sekunde na državnom mediju RTS-u i tada gradskom Studiju B, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je, povodom intervjua koji je dao predsednik Stranke slobode i pravde (ŠP), ocenio da je razlog približavanje izbora.

"Kada god se približe neki izbori, eto Ðilasa da nam priča o svom poštenju. Naravno, samo u medijima koje on direktno ili indirektno kontroliše i sa novinarima koji ne smeju da mu postave ni jedno neprijatno pitanje", naglasio je Vesić.

On je Ðilasa optužio da je kao gradonacelnik Beograda nezakonito bio vlasnik medija.

"Bilo bi korisno da smo čuli da li je moralno i zakonito da gradonačelnik Beograda bude suvlasnik dnevnih novina sa najvećim srpskim tajkunom kao što je bilo sa novinama Preš. Da li je to utucaj ne medije? Da li bi to u bilo kojoj uređenoj demokratiji bilo dozvoljeno? A upravo je to radio Ðilas zajedno sa Miškovićem dok je bio na vlasti", naveo je Vesić.

Dodao je da se iz intervjua nije videlo šta je s novcem koji predsednik ŠP-a ima u inostranstvu.

"Da se Ðilas usudio da izađe pred novinara koji sme da mu postavi pitanja čuli bismo šta se desilo sa njegovim parama na računima na Mauricijusu, Švajcarskoj i u desetinama zemalja sveta. Da nam objasni da li bi to bilo dozvoljeno nekom političaru u bilo kojoj uređenoj demokratiji da ima sve te račune" rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika Beograda je upitao šta je s krivičnim prijavamo podnetim protiv Ðilasa za nasilje u porodici.

"Bilo bi lepo da nam objasni zašto je roditeljima Beograda uzeo preko 30 miliona evra tako što im je, dok je bio gradonačelnik naplaćivao duplo skuplje vrtiće nego što je zakon dozvoljavao. Da je bilo nezakonito znamo, jer smo sve pare vratili roditeljima, ali da li je bilo moralno", upitao je Vesić.

On je primetio da se iz intervjua nije moglo saznati ni kako je Ðilas, kao veliki stručnjak za finansije, zadužio grad Beograd za 1,2 milijarde evra u trenutku kada je budžet grada bio ispod 600 miliona evra, i upitao da li je bolje to što Beograd danas ima budžet od 1,2 milijarde evra i dug od samo 300 miliona.

"U kojoj bi demokratskoj zemlji neko ko je bivši gradonačelnik a sada opozicioni prvak smeo da preti novinarima koji ne izveštavaju kako on želi da će ostati bez posla? Da im crta mete pa im posle njegovih pretnji Ðilasove pristalice poručuju da će ih zagaziti na pešačkom prelazu", naveo je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je naglasio da bi javnost trebalo da sazna kako je Ðilas kupio sajt "Direktno", što nije protivzakonito, ali bi trebalo da se zna.

"Pa kada saznamo da je Ðilas vlasnik tada bi bi bilo lepo da nam odgovori na pitanje zašto je njegov sajt pozvao na ubistvo sina predsednika Vučića", izjavio je Vesić.

On je ocenio kako je dobro što je Ðilas u intervjuu rekao da nikada više neće biti gradonačelnik Beograda.

"Sjajna vest za naš grad koji je već jednom skoro uništio. Moram da priznam da je u pravu kada kaže da Vučić i Vesić menjaju Beograd. To je za nas kompliment. To znači da je primetio kako se u Beogradu gradi, da je video Beograd na vodi, nove trgove kao što su Slavija, Trg Republike i Savski trg, obilaznicu oko Beograda, uređene parkove od Ušća do Linijskog parla, izgradnju fabrika za preradu otpadnih voda", naveo je Vesić

Dodao je kako je Ðilas verovatno primetio da metro počinje da se gradi ove godine, i to onaj koji je on kao gradonačelnik obećavao od 2008. do 2012. godine

"Možda je registrovao da se ove godine gradi kanalizacija na levoj obali Dunava. Ona koju je obećavao pa nije završio. I da gradimo 25 novih vrtića, a da ne naplaćujemo roditeljima duplo skuplje boravak dece kako je on činio", istakao je Vesić.

On je nešto i potvrdio od Ðilasovih reči iz intervjua.

"Da, sve je politika Aleksandra Vučića koja Beograd činim boljim mestom za život a koju ja sprovodim. Zna to veoma dobro Ðilas kao što zna da je sve što mi uradimo Beogradu, sve što uredimo i izgradimo, potvrda njegove nesposobnosti. Zato je frustriran, zato vređa i preti", zaključio je Vesić.