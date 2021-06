Petković: Pojačavaju se pritisci pred nastavak dijaloga

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da se pritisci na predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju pojačavaju kako se približava nastavak dijaloga Beograd i Prištine u Briselu.

"Takođe, imamo pritiske koji dolaze iz same Prištine i u poslednja dva dana svi smo svedoci bukvalno brutalne reakcije i Aljbina Kurtija i ostalih albanskih zvaničnika prema svemu onome što je srpsko", rekao je Petković Tanjugu povodom zabrane prištinskih vlasti ministarki Dariji Kisić Tepavčević da poseti KiM, u svojstvu profesora Medicinskog fakulteta Prištinskog univerziteta, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Petković je rekao i da su svi mogli da vide kako se Kurti ponašao u Tirani na skupu, na kojem je odbio potpisivanje deklaracije o regionalnoj saradnji, a da je u istom danu oskrnavljena crkva Hrista Spasa u Prištini, gde su na ulaznim vratima crkve ispisali "Isus mrzi Srbe".

"Kakva je to poruka koja se šalje? Da Srbi nisu ljudi i da mogu svi da ih napadaju, kao što ih i napadaju. To se desilo samo par sati nakon što je episkop raško-prizrenski Teodosije služio liturgiju, prvu posle 23 godine u tom hranu", rekao je Petković.

Konstatovao je da to znači da hoće da ruše Crkvu Hrista Spasa, zbog toga što je služena liturgija.

"I ne samo to, danas su nastavili opet da skrnave hram Hrista Spasa i mogla se videti grupa studenata da je došla da protestuje ispred hrama i da su ispisali celu crkvu raznim uvredljivim grafitima. Vidite policajca kosovske policije kako stoji i nemo sve posmatra, a da li je to onda ta kosovska policija koja i treba da čuva naše crkve i manastire baš onako kako su ih čuvali 2004. kada je više od 135 crkava i manastira spaljeno", naveo je Petković.

Petković je rekao da se, iako Aljbin Kurti govori kako je tzv. Kosovo nekakva oaza mira i piše Unesku da crkve i manastire treba da štiti kosvksa policija, sada vidi kako ih štite, s ozbirom da je kosovska policija nemo posmatrala dok su ispisivani grafiti mržnje.

Naglasio je da se jučerašnji dan završio tako što je zabranjen ulazak profesorki Dariji Kisić Tepavčević na prostor KiM, iako je poseta na vreme bila najavljena, u skladu sa svim sporazumima i procedurama.

Dodao je da je Kisić Tepavčević krenula na KiM jer tamo radi i da su njoj prištinske vlasti zabranile odlazak na posao.

Kako je rekao, ona nije trebalo da ode na prostor KiM u svojstvu minsitra već u svojstvu porfesora pošto je danas imala zakazan ispit.

"To vam sve govori kako se Priština ponaša", naglasio je Petković.

On je naveo i da je danas poslat nekakav izveštaj tzv. vlade Kosova tzv. skupštini Kosova gde treba da se razgovara o nastavku dijaloga sa Beogradom, a da se u tom izveštaju jedino govori o tome kako navodno kosovski političari ne mogu na sever i kako sever uopšte ne funkcioniše.

"Dobro smo razumeli tu poruku, ali ih molimo da se ne igraju sa bezbednošću srpskog naroda na KiM, a pogotovo na severu KiM", rekao je Petković.

On je zapitao zašto u tom izveštaju nisu pisali kako funkcioniše sistem u okviru Zajednice srpskih opština i dodaje da je to zato što ZSO i ne postoji.

Istakao je da je to trebalo da bude predemt pomenutog izveštaja koji su poslali, tako da se, kaže, vidi da neće da formiraju ZSO, već hoće samo provokacijama da pritisnu Srbe i predsednika Vučić.

