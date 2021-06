ĐURIĆ: Građani Srbije znaju ko su Tepić i Đilas!

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić na svom Tviter profilu pozvala je građane Paraćina da se okupe u što većem broju. Međutim, na ovom skupu se zajedno s Marinikom Tepić i njenim liderom Draganom Đilasom pojavilo ukupno desetoro ljudi.

Narodna poslanica Nevena Đurić, oglasila se ovim povodom, a njenu izjavu prenosimo u celosti:

Profesionalni lažov i preletač Marinika Tepić i njen tekući gazda Dragan Đilas žive u zabludi da se građanima Srbije može manipulisati. Ljudi ovde znaju ko je ko, njih ne mogu obmanuti ni preletačica rekorderka, a ni dokazani siledžija zaogrnut tuđim parama.

Neverovatna je i sama pomisao da nam o brizi za decu i o porodici govori plaćenica jednog Dragana Đilasa, čoveka koji je svoju suprugu Ivu Đilas i njenog oca prebio pred decom, naneo im povrede i upućivao najgore moguće pretnje.

Ovo je samo još jedan pokušaj Đilasove poslušnice, u moru bezuspešnih i propalih, da se zaboravi njegov nasilnički karakter. Da zločinca umili žrtvama.

Odakle joj uopšte ideja da to može da prođe? Kad je taj preprodavac i siledžija mogao ženu da tuče pred svojom decom, kakva onda monstruozna dela mogu da očekuju od njega tuđa deca i građani ove zemlje? To pita danas cela Srbija.

I providna je laž njihova briga za bilo koga. Ta "briga" se po mišljenju tajkuna svodi na pretnje odrubljivanjem glave koje je uputio svojoj supruzi, a sve zbog onoga što je trebalo da plati. Znači, kod Đilasa se opet sve svodi samo na novac. Poznato je da je novac njihova jedina iskrena briga, a otimanje istog od građana Srbije disciplina u kojoj su bili najuspešniji. Koliko je moglo biti urađeno i za decu i za sve roditelje u Srbiji, od novca koji je skladištio žuti tajkun po belom svetu i tim novcem dobro plaćao svoju sledbenicu za one halucinacije o farmi koka u Moroviću? Mora da je to Mariniki dobro platio. Ne može biti jeftino priviđanje - koka u ulozi marihuane. Pa ne može to svako.

I šta nude oni tuđoj deci? Nasilništvo i divljaštvo su slika Srbije koju oni pokušavaju da nametnu. Ne zaostaju ni u promociji mafije i kriminalaca. Zato se sa takvima i fotografišu, da ličnim primerom pokažu kakvu budućnost žele našoj deci?

Građani Srbije im zato kažu da su ih pročitali i da je njihovo vreme davno prošlo. Pristojni ljudi odlično znaju ko radi, a ko samo krade i laže. Neće ni Mariniku, ni Đilasa, već podršku naroda danas ima onaj ko se svim silama trudi da od ove zemlje napravi pristojnu i naprednu državu. Aleksandar Vučić zato predvodi Srbiju, državu koja gradi budućnost za svaku porodicu i svu svoju decu.