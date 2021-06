KESAR: TEPIĆ I NJEN GAZDA ĐILAS BESOMUČNO LAŽU

Dejan Kesar, narodni poslanik, rekao je da zaposlena u Đilasovoj Multikom grupi, Marinika Tepić je danas opet pokušala da obmane građane Srbije.

- Na dnevni red onih koji su isključivo radili protiv svoje države i svog naroda je danas ponovo došla namenska industrija. Svesni da više nemaju podršku građana, i samim tim mogućnost da nastave sa uništavanjem Srbije Marinika Tepić i njen gazda Dragan Đilas su opet besomučno slagali - rekaoje Kesar i dodao:

- Predsednik Aleksandar Vučić ne bavi se kombinacijama koje vi sanjate i u svojim snovima uvek polazite od sebe, a da bi optužili njega. Predsednik države svojim zalaganjem doprinosi da fabrike budu bolje i uspešnije nego u vaše vreme, to je jedino što ga zanima. U vaše vreme su tenkovi umesto u kasarnama završavali isečeni, na otpadu, a vojnici umesto u uniformama su završavali na birou rada. I nemojte vi nama da pričate o vojnoj industriji jer smo do 2012. godine bili zemlja koja je u vojnim krugovima bila zemlja za podsmeh. U potpunosti shvatam da nemate obraza i političke kulture pa morate narod da lažete. A da to radite neuspešno, pokazuju i propale fantazmagorije, kada su vam se priviđale kokoške na farmi Vojne ustanove Morovića, čime ste i tada direktno naškodili ugledu Vojske i države Srbije. O tome koliko volite Srbiju i njene građane govori i to se povodom vaših izjava moralo oglasiti rusko ministarstvo spoljnih koje je demantovalo vaše notorne izmišljotine. Da nije žalosno bilo bi smešno.

Kesar ističe da su se možda smejali kada su direktno pozivali na donošenje deklaracije o genocidu u Srebrenici jer, kako kaže, nemaju pardona.

- Možda ste se smejali kada ste pozivali da se novinari od strane vaših narkodilera isele iz Pančeva jer ni vi ni Dragan Đilas niste navikli na političku kritiku. A verujem da ste se zajedno smejali kada ste pohranili 619 miliona evra na silne račune po belom svetu. Novac koji pripada građanima Srbije a koji ste vi zaradili tako što ste opljačkali gradska preduzeća, gradske ustanove, RTS itd. I onda kada se nađate u ćošku satkanom od laži i kada ne znate da objasnite odakle toliki silni novac krećete da napadate sve redom. Napadate politku prosperiteta koju predvodi Aleksandar Vučić, napadte porodicu Aleksandra Vučića, napadate njegovog brata i decu. Napadate jer znate da narod ne želi više da vidi žute lopove, tajkune, dilere droge,kokošare. Narod ne želi one koji su besomučno pljačkali porodice kako bi danas uživali na Mauricijusu i u Hong kongu. Narod želi patriote, radnike, borce a u tim zanimanjima sigurno ne mogu da prepoznam vas i Dragana Đilasa. Vaše jedino zanimanje je biti protiv Srbije i Aleksandra Vučića - rekao je Kesar.