SAGOVORNICI PINKA O HAPŠENJU BOŽIDARA STOLIĆA - Ovo je želja Srbije da uspešnim akcijama privuče i druge zemlje da se bave borbom sa kriminalom

Ljuban Karan nekadašnji pripadak kontraobaveštajne službe, Lazar Glišović advokat, Stevan Đokić, savetnik za bezbednost istrage DBA i Božidar Spasić bivši operativac državne bezbedbnosti su za Pink ovog jutra govorili o nedavnom hapšenju u Austriji, kao i borbi sa kriminalom, ali i grupom Veljka Belivuka, o kojoj se, kako gosti Novog jutra tvrde, iz dana u dan zna sve više.

Đokić je za Pink govorio o komunikaciji kriminalnih grupa koja je, kako on navodi, godinama evoluirala, što uključuje i umešanost inspektora Božidara Stolića.

- Sve je to nekako evoluiralo, i sama ta komunikacija među kriminalnim grupama je evoluirala da se svi poslovi brže završavaju. Danas je ta veza čvršća, a ma koliko mi ratovali i bili ratovi, oni normalno funkcionišu. Plus oni za neke poslove dobijaju i te pasoše. Kada pričamo o hapšenju ekipe iz Austrije koju je vodio Dekster, on je svojevremeno i ovde bio aktivan, a droga koja je prolazila kroz Srbiju je upravo tamo i završavala. Iako postoji, tj.postojao je klan iz Slovenije, oni su tako funkcionisali da štite taj put droge. Imali su dobru zaštitu od te famozne ANB koja i dalje ima svoje špijune i agente - rekao je Đokić.

Karan ističe da je tokom hapšenja u Austriji, uhapšeno preko 800 ljudi, gde je pronađeno samo 250 komada oružja, a što je Srbiji najvažniji podatak, jer je to dokaz da je povezano sa planom atentata i prevrata u Srbiji.

- To je velika akcija na globalnom nivou, vodi je FBA, a uhapšeno je preko 800 ljudi, a ono što mene zbunjuje jeste to što je zaplenjeno preko 250 komada naoružanja, i to su samo pištolji. Nema automatskog naoružanja, snajpera, pušaka... To je izveštaj FBA. Ovo naoružanje što je nađeno kod nas, nema veze sa zaštitom mafije, a ta istraga vezana za to oružje, mora da se veže za plan atentata i prevrata u Srbiji, a ne za mafijaške obračune. Ono što je sada problem su krtice unutar koalicije, jer ja znam za te akcije koje se planiraju, nema više soliranja, to su obimne akcije. Vi ne možete da pošaljete ljude koji ne znaju šta rade - rekao je Karan.

Glišović dodaje da je privođenjem inspektora dokazano da je prikupljen dobar korpus dokaza protiv organizacija koja se bave kriminalom.

- Kvalitetna istraga, koja se obezbeđuje na zakonit način, to vodi pravičnom postupku, pa pravilnim sankcijama. Odstranjivanje ljudi u okviru sistema predstavljalo je pretpostavku borbe protiv organizovanog kriminala. Ja bih podsetio, sama činjenica da je lišen slobode bitan inspektor, verovatno postoji dobar korpus dokaza protiv tih organizacija - dodao je Glišović.

Spasić ističe da je borba Srbije, koja je krenula u obračun sa kriminalnim grupama podstakla i druge zemlje da se bave problemima sa kriminalom.

- Džaba nama i CIA i FBA da Vučić nije izdao nalog da se ide u borbu protiv kriminala. Ovo je želja Srbije koja je uspešnim akcijama privukla i druge zemlje da se bave borbom sa kriminalom. Povodom Božidara, to je klasičan primer kako je mafija počela da koristi državne resurse - dodao je Spasić.