'HAPŠENJE INSPEKTORA STOLIĆA JE NAJVAŽNIJE!' Sagovornici Pinka: Takvi ljudi treba da budu kažnjeni mnogo strože nego KRIMINALCI

Uglješa Grgur privatni detektiv, Miloš Lazić novinar Kurira i Milan lađević glavni urednik Srpskog Telegrafa su ovog jutra prokomentarisali hapšenje inspektora Božidara Stolića, kao i njegovo branjenje ćutanjem tokom ispitivanja i istrage.

Lađević ističe da je hapšenje Božidara Stolića veliki korak, ali da je on samo jedan od ljudi koji su radili protiv države, i da je on, kako kaže Lađević, samo niži šraf.

- On je to svakako radio za novac, i motiv mu je bio novac, kao za većinu ljudi koji su radili u MUP- u. Božidar Stolić je samo jedan od tih ljudi, i samo niži šraf. Pitanje je da li su šefovi u MUP- u radili za ovaj klan. Mnogo je gore kada neko ko treba da hapsi ubice, radi za mafiju, namešta svoje kolege, dovodi do nasilja na ulicama...Ti koji su radili za policiju treba da budu strožije kažnjeni. Oni su trebali da ih zaustavljaju a ne da im pomažu - objasnio je Lađević.

Lađević dodaje da je politička ruka koja koordinira mafijom u Crnoj Gori koju naziva evropskom Kolumbijom.

Da li ima neka politička ruka? Ima, u Crnoj Gori, i znamo da je Crna Gora evropska Kolumbija. Americi je važniji Milo, koji podržava NATO - konstatovao je Lađević.

Lazić ističe da Stolić zaslužuje veću kaznu od kriminalaca, jer se kako kaže, krio iza značke, a radio protiv zakona.

Ja nisam ljubitelj kriminalaca, ali više poštovanja imam prema njima, nego prema osobi koja se krije iza značke, a radi to što radi. Takvi ljudi treba da budu kažnjeni mnogo strože, nego neki tamo klinac koji je prodavao 20 grama. Nije mi jasno zaštO se tim ljudima ne radi imovinska karta - rekao je Lazić.

Grgur povodom hapšenja Božodara Stolića napominje važnost pronalaska arsenala oružja koji nije bio zastupljen kod drugih klanova. Uporedivši hapšenje kod nas i van Srbije, on dodaje da je klan velje Nevolje posedovao oružje namenjeno za likvidacije važnih ljudi u zemlji.

- Sve znamo oko oružja i naoružanja, a u ovoj akciji sada što je bila pronađeni su samo pištolji. U svetu nije planiran atentat. Kod nas je nađen mitraljez, dugo oružje koje s ekoristi za reketiranje iznude, dakle oružje koje služi za likvidaciju najvećih ličnosti., kao što je predsednik države - Konstatovao je Grgur.

Grgur dodaje da je Stolićevo hapšenje najvažnije, gde policija sigurno za koji ljudi su pored njega, umešani u prvalje poslove.

- Ko zna koliko Stolića tu ima. Ko zna ko ga je doveo, postavio, on je dakle, prvo ugrožavao svoje kolege, ministra policije, predsednika države. Ovo što je Stolić uhapšen je zapravo najvažnije. I verujem da policija zna ko su ti ljudi - objasnio je Grgur.