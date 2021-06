PALMA: Ko radi protiv svoje države taj je nacionalni terorista! (FOTO)

Ovi iz dela opozicije su kao sekta, a ko radi protiv svoje države, ako ne bude kažnjen formalno, biće od 'onoga gore', rekao je Dragan Marković Palma na obeležavanju Svete Trojice u Končarevu kod hrasta starog 200 godina.

“Ono što je najvažnije u ovo vreme je da svi moramo da budemo jedinstveni, kada neke svetske sile i neke države koje su činile bivšu Jugoslaviju, sve vreme rade na štetu građana Srbije. Tako mi imamo i u Srbiji neke iz opozicije koji stalno rade protiv države Srbije i građana Srbije. Maločas je naš sveštenik Srđan rekao da “moramo čuvati selo od zla i gmizavaca”. A ja slobodno mogu da kažem da takva pojava postoji i u politici i to je kao neka sekta, koja sve vreme lažima želi da ubedi građane Srbije da je život i ono što se radi u Srbiji nešto drugačije. To se zove nacionalni terorizam, koji čine dvojica predsednika dve opozicione partije u Srbiji, kojima na današnji dan ne želim da pominjem imena, a zna se na koga mislim. Ta dvojica stalno šalju neke primedbe, koje samo oni vide iz njihovog ugla i Evropskom parlamentu i drugim međunarodnim instiucijama, koje odlučuju o Srbiji i njenim građanima i zato Srbija ovoliko dugo čeka na evropskom putu i zato se Srbiji stalno nešto zamera. Srbiji se zamera to što je Srbija postala ekonomski moćnik, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi. Ono što je za nas najvažnije je da budemo jedinstveni, a oni koji rade protiv građana Srbije, siguran sam da će oni biti kažnjeni, ako ne formalno, onda od “onog gore”, jer, ako mi ne verujemo da nešto postoji, a postoji sigurno, onda se pitamo gde provodimo vreme i za koga živimo”, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije na tradicionalnom obeležavanju Svete Trojice u Končarevu.

CRKVA I DRŽAVA U SRBIJI SU JEDINSTVENI

“Većina građana Srbije tradicionalno obeležava neke verske praznike, ali bitno je pored tradicije, da mi verujemo u ono što radimo. Tradicija je jedno, a vernost i da znaš zbog čega to radiš, zbog čega to slaviš je drugo. Moram i da pohvalim predsednika Srbije Aleksandra Vučića za odnos države prema crkvi. Prilikom moje poslednje posete Solunu, kada je našu delegaciju primio Mitropolit Solunski Varnava, jedan od 5 članova Sinoda Grčke pravoslavne crkve, Mitroplit Varnava mi je rekao kako u poslednjih sedam, osam godina, država Srbija mnogo pomaže crkvi. Crkva i narod moraju biti zajedno i jedino tako možemo da pobedimo sve ono što se zove zlo, 1999. godine je to bio NATO pakt, a danas je to zlo nevidljivo. Ono što je danas važno je da su država i crkva jedinstveni oko nacionalnog pitanja. Nikada nećemo priznati takozvano nezavisno Kosovo. Albanci su i juče na zadušnice pokazali, kako bi izgledali srpski pravoslavni hramovi i nadgrobni spomenici kada bi oni postali član UNESKA. Albanci bi kada bi postali član UNESKA sve srpske pravoslavne crkve i spomenike ugasili. Međunarodna zajednica ćuti o rušenju srpskih spomenika na Kosovu i Metohiji, a ćuti i deo opzicionih partija u Srbiji. Srbija traži da se Albanci ponašaju prema pravoslavnim hramovima i spomenicima, onako kako se Srbija ponaša prema drugim verskim zajednicama u Srbiji”, rekao je danas predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma na tradicionalnom obeležavanju Svete Trojice uz Končarevu kod hrasta starog oko 200 godina.

Autor: