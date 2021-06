Zlojutro: U CRNOJ GORI JE NA SNAZI BITKA ZA POPIS STANOVNIŠTVA - Pritiscima i zavaravanjem pokušaće da UMANJE BROJČANO STANJE SRBA

Politički analitičar Branko Radun i novinar Objektiva Darko Zlojutro su složni u oceni da je jačanje Srbije u više aspekata zasmetalo mnogim zemljama, i da je to razlog sve češćih napada, kako na samu Republiku Srbiju, tako i na samog predsednika Srbije.

Kako Zlojutro ističe, poruke iz Hrvatske su očekivane, a govoreći o nedelji za nama, napominje da nema ko nije upućivao "otrovne strelice" na Beograd, na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te se, kako podvlači, sada se vidi prava ideja i cilj tog izglasavanja zakona u crnogorskom parlamentu, gde je srpski narod proglašen genocidnim.

- Vidi se namera zašto je to Crna Gora uradila, a to je da bi Hrvatska, koja je izašla sa tom pričom, da ukoliko Srbija ne prizna genocid, biti opstruirana na svom evropskom putu. Stižu užasne poruke i od bratske Crne Gore. To nisam očekivao, da će proći u crnogorskom parlamentu, ali me više ništa ne čudi - zaključio je Zlojutro.

Zlojutro napominje da svima smeta jaka Srbija, koja radi samo u svom interesu, a ne tuđem, kao kada su mnogi vodili našu Vladu pre nekoliko godina. On dodaje da su kod Krivokapića pale maske, a ono što Milo nije uspeo, pokušao je krivokapić koji je Srbe nazvao genocidnim.

- Čovek je došao na litijama, rekao da će konačno da se zaštite svetinje, a on je odbio da potpiše Temeljni ugovor. Čovek vuče sve gore i gore poteze, pogotovo prema Beogradu, i od njega više ništa ne može da začudi - objasnio je Zlojutro.

Crnoj Gori sledi popis stanovništva, i sada će se tim Srbima plasirati priča kako oni jesu Srbi, ali su crnogorci, da se što manje izjašnjavaju kao Srbi, već da ostanu neutralni, i da pada broj Srba u Crnoj Gori. To je naveća bitka trenutno, u pitanju je pokušaj zavaravanja Srba - podvukao je Zlojutro.

Kako Radun kaže, sada je na dnevnom redu nova runda pregovora, i sve se vodi oko KiM, i tu je taj, kako dodaje, deo sinhronizovanih pritisaka.

- To se sada inteziviralo, i nova administracija u Americi je krenula u neke akcije, koji su ranije bili suspendovani. Time se Trampova administracija nije bavila - priča Radun.

Radun napominje da je dosta bio značajan sastanak Putina i bajdena, gde su viđeni neki novi tonovi razgovora, što svedoči o mogućem dijalogu.

- Napravljen je savez Indije, Amerike, Australije i Japana, a oni žele da tu uvuku Rusiju. Žele da obuzdaju kineski politički i privredni rast na svetu i na Balkanu. Njima smeta prisustvo Kine na Balkanu, a ne Rusija, kako kažu - dodao je Radun.

Govoreći o patrijarhu i njegovom reagovanju na rezoluciju, Radun Krivokapića karakteriše kao osobu koja je izdala sve ono za šta su se na litijama borili. Njima sada smeta, da im neko, ko je patrijarh kaže tako nešto.

- Srbi su bili dirnuti izjavom patrijarha, gledao sam reakcije ljudi - nastavlja Radun.