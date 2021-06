MILIĆ ZA PINK: Svaka strana investicija u Srbiji, pojačava ARGUMENT O KOSOVU

Povodom ponovne pojave džihadista, i upozorenja Evropola za region, Jelena Milić podseća da nas više ne potresaju slike utopljenika u Sredozemnom moru.

To su, kako kaže, pritisci na celu Evropu i tu nema pojedinačnih odgovora. Kako ističe, to su zajedničke misije EU i NATO -a , kao i transatlanskih partnera, ističući da je jako dobro što se Srbija u Vašingtonskom sporazumu obavezala da će svoje baze podataka razmenjivati sa bazama podataka američkih službi, jer u pojačanim tokovima terorista, migranata, mogućnosti šverca oružja, ukoliko se nešto desi, uvek je dobro da imate dokaze da ste učestvovali u procesu razmena informacija.

Milić ističe da sastanak predsednika Srbije i kancelarke Angele Merkel jeste i te kako važno, dodajući da je bitno što ide u susret Berlinskom samitu, a ide i nova runda pregovora Beograda i Prištine.

- Ovo je poslednje leto kada je aktivna, gde će učestvovati kao kancelarka. Mislim da će Lašet biti njen naslednik, a prvi put sam obratila pažnju kada je predsednik Srbije rekao da će on biti naslendik, još pre par godina - rekla je Milić.

- Što se mene tiče, bolje je. Nemačka jeste važna za Srbiju, naših 70.000 ljudi radi u njihovim fabrikama i važna je kao ekonomski partner. To znači da neko pokazuje poverenje u institucije Srbije, i zato ona ne može da bude isključena iz tih zapadnih zajednica zbog stavova o Kosovu - dodala je Milić.

Kako kaže, svaka strana investicija u Srbiju pojačava argument o Kosovu - podvukla je Milić.

Govoreći o dobrim vezama Srbije sa Kinom i Rusijom, Milić ističe da je to jedno od otvorenih pitanja povodom statusa Kosova koje se rešava u Savetu bezbednosti. Milić dodaje, da ukoliko se to pitanje reši na jedan komprimisan način, tada će moći sa preciznošću da se utvrdi kakvi su bileteralni odnosi sa obe zemlje, gde će se konačno videti koliko to smeta i šteti Srbiji na evropskom putu.

Kako Bilbija ističe, Balkan je od džihadista strepeo devedesetih godina. Oni su, kako napominje, koordinisali svuda, objasnio je Bilbija, nazivajući ih strašnim islamskim faktorom.

- Oni se sada ograđuju od toga, evo, Haradinaj slavi rimokatolički Božić. U islamskom faktoru su dizane džamije, mada to nije imalo veze sa odnosom sa Bogom, već su to koristili kao faktor mobilizacije. To su koristili i za kriminalne aktivnosti, gde su džamije bile baze - rekao je Bilbija.

Bilbija objašnjava da treba napraviti podelu između pravih vernika i onih koji nešto rade iz koristi.

- Dosta terorista ulazi preko Kosova. Oni neće da priznaju javno, ali kroz gestove da, i tu je prisutan strah kod nas. Ovo dosta govori o Zapadu, a nama su albanske lidere nametnuli kao neke "Gandije", to je licemerje - nastavljao je Bilbija.

Autor: