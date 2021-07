'SRBIJA MORA BITI PRIMLJENA U EU' Viktor Orban u kamapanji 'Budućnost EU' apeluje da Brisel ubrza proces prijema Srbije u Uniju

Oglas pod naslovom "O budućnosti EU - mađarski predlozi" objavljen je danas u najtiražnijem nemačkom dnevniku "Bild".

U oglasu nalazi se sedam predloga, od kojih se poslednja tačka tiče Srbije.

"Srbija mora, kao članica, biti primljena u EU", navodi se u mađarskom oglasu koji nosi potpis Orbana.

U prvoj tački Mađarska ukazuje da Brisel uspostavlja superdržavu, bez da mu je iko dao odovrenje.

"Mi kažemo 'ne' evropskoj imperiji", poručuje Budimpešta.

Après la presse nordique et la presse française, Orban s'offre sa page de pub en Allemagne et choisit le plus gros tirage national @BILD

Viktor Orban est le 1er dirigeant de l'UE à entrer dans le classement des "prédateurs de la liberté de la presse" publié lundi par @RSF_inter pic.twitter.com/KvPWOwd9OJ